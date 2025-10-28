Amasya'da köy okulu öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için okulda bando takımı oluşturdu.

AMASYA (İGFA) - Amasya'da merkeze bağlı Ovasaray Köyü'nde ortaokul öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için bando takımı kurmak istediklerini okul yönetimine bildirdi. Okul yönetiminin öğrencilerin isteklerini olumlu karşılaması üzerine bando takımı kurulması için çalışmalara başlanıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre diğer okullardan bando malzemelerini tedarik eden okul yönetimi, 20 kişilik bir bando takımı kurdu. Ders aralarında ve boş zamanlarında öğretmenleri eşliğinde çalışmalara başlayan öğrenciler iki ay içinde hazırlıklarını tamamladı.

Okul Müdürü Yavuz Kazancı, bando çalışmalarının öğrencilerin derse ve okula olan ilgilerini de artırdığını söyledi. Öğrencilerin çalışmalarına tam destek verdiklerini ifade eden Kazancı, 'Öğrencilerimizin sosyal ve sanatsal gelişimlerine de katkı sağlayacağını ve sorumluluk duygularını artıracağını düşündüğümüzden böyle bir oluşumu biz de büyük bir memnuniyetle karşıladık. Öncelikle öz güven ve ekip ruhu ile ve onların disiplin, sabırla çalışmaları neticesinde iki aylık süre zarfında buraya kadar getirdik. Çocuklarımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir coşkuyla, bando takımımızla kutlayacak.' diye konuştu.

