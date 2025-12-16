kayseri Melikgazi Belediyesi'nin vatandaşlar tarafından sevilen uygulaması Melikgazi Belediyesi Whatsapp İhbar Hattına on binlerce vatandaş erişim sağlayarak talep ve önerilerini iletti.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi Belediyesi'nin yapay zeka asistanı MEGA ise talep oluşturma, talep sonucu öğrenme, borç sorgulama ve bilgi alma işlemlerinde destekleyici rol oynuyor.

Vatandaşlardan gelen her bir talebin anında belediyeye ulaşması ve erişilebilir, çözüm odaklı uygulamalarla binlerce talebe anında dönüş yapılmasının önemli bir hizmet olduğunu vurgulayan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Melikgazi Belediyesi olarak 'önce insan' düsturuyla vatandaşlarımızın her birinin önerileriyle, talepleriyle birebir ilgileniyoruz. Her bir vatandaşımızın isteği bizim için çok kıymetli. Onların da bizlere kolaylıkla ulaşabilmeleri için birden fazla uygulamamız söz konusu. Bilindiği üzere Mobil Başkan uygulamamızla mahallelerimizi bizzat ziyaret ediyor; istek ve önerileriyle birebir ilgileniyoruz. Onların da bizlere 7 gün 24 saat boyunca ulaşabilecekleri bir Whatsapp ihbar hattı kurmuştuk.

Vatandaşlarımız 0530 253 91 91 ve 0352 252 13 33 numaralı Whatsapp ihbar hatlarımızdan bizlere anında ulaşabiliyorlar. Whatsapp üzerinden görsel, metin ve video dosyalarını bizlere iletmeleri halinde iletişim merkezimiz anında dönüş yaparak vatandaşımızın isteğini ilgili birimlerimize havale ediyor ve talep neticelendiriliyor. İnsana değer veren, hizmet odaklı bir anlayış söz konusu. Böylesine önemli bir hizmette büyük bir özveri ile çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Melikgazi'de 'en' hizmetleri hayata geçirmek için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Talepleriniz, önerileriniz için bizlere 7/24 ulaşabilirsiniz. Bir telefon kadar uzağınızdayız.' dedi.