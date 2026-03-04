Kocaeli Körfezray Metro Projesi'nin Yahyakaptan Mahallesi ayağında devam eden altyapı çalışmaları nedeniyle iki önemli güzergâhta geçici trafik düzenlemesine gidiliyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen Körfezray Metro Projesi'nde çalışmalar son sürat devam ediyor.

Proje kapsamında devam eden altyapı çalışmaları doğrultusunda Yahyakaptan Mahallesi Akasyalar Caddesi ve D-100 yan yolda etaplar halinde bazı uygulamalar yapılacak.

Çalışmaların güvenli ve planlı şekilde sürdürülebilmesi amacıyla söz konusu yollar 5 Mart Perşembe günü (yarın) geçici olarak trafiğe kapatılacak.

Altyapı çalışmalarının proje takvimine uygun şekilde tamamlanmasının ardından güzergâhlar yeniden araç trafiğine açılacak.

ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR ÖNERİLDİ

Körfezray Metro Projesi kapsamında bölgede altyapı çalışmaları 17 Ocak 2026 tarihinde başlamıştı.

Çalışmalar süresince sürücü ve yayaların trafik işaretlerine uymaları ve yine Büyükşehir tarafından sağlanan alternatif güzergâhları kullanmaları önem taşıyor. Ekipler, Körfezray Metro Projesi'nin en kısa sürede tamamlanması için sahada yoğun mesai harcıyor.