Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın çiftçi ve üreticilerle yakınlığı her yerde kendini gösteriyor. Ziraatçılar, Başkan Büyükakın'ı önceki gün başka bir iftar programında olmasına rağmen bırakmadı, çay içmek için kendi programlarına da çağırdı. Başkan Büyükakın burada koyu bir sohbet eşliğinde üreticilerle çay içti.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, her zaman üreticinin yanında oluyor. Başkan Tahir Büyükakın'ın büyük önem verdiği çiftçiler için 7 yılda 95 proje hayata geçirilirken, toplam 1 milyar 455 milyon liralık destek sağlandı. Üreticiler ve ziraatçılar da Başkan Büyükakın'ın bu desteklerine her fırsatta teşekkür ediyor, sevgi gösteriyor. Bunun son örneği dün akşam yaşandı.

Antikkapı Restoran'da iftar veren İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan ve Kocaeli Zirai Aletler Sanayi Sitesi yöneticileri, Büyükakın'ı başka bir programda olmasına rağmen bırakmadı, çay içmeye davet etti.

BAŞKAN'A SICAK AĞIRLAMA

Başkan Büyükakın, bütün mahallelerin katıldığı iftar programından sonra Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve AK Parti İl Başkanı Dr. Şahin Talus ile birlikte ziraatçıların çay davetine katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin, tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi ve artırılması için çok sayıda proje hayata geçirdiğini ve destek sunduğunu belirten ziraatçılar, Başkan Büyükakın'a teşekkür etti. Program, çay eşliğinde samimi bir sohbet şeklinde devam etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılından bu yana tarımla ilgili 95 projeye 1 milyar 455 milyon liralık destek sağladı. 10.250 çiftçiye 203 milyon lira değerinde gübre desteği, 16.500 çiftçiye 208 milyon lira değerinde 7,6 milyon litre mazot desteği, 7.500 çiftçiye 295 milyon ₺ değerinde 9.950 ton tohum desteği, 1.400 üreticiye 68.5 milyon lira değerinde sera naylonu desteği, 310 üreticiye 76 bin tavuk, 343 çiftçiye damızlık koç, 18 işletmeye damızlık manda, arıcılara ekipman ve şeker desteği verildi. Tıbbi Aromatik Bitkiler Projesi(TABİP) ile 700 dekar alana 5.5 milyon fide dikilirken, sadece geçtiğimiz yıl 80.5 milyon liralık destekle 176 ton ürün elde edildi.