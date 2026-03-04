Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ramazan ayı dolayısıyla gerçekleştirdiği ilçe ziyaretlerini Tonya'da sürdürdü. Başkan Genç'e, Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel ve AK Parti İlçe Başkanı Cafer Köroğlu eşlik etti.

TRABZON (İGFA) - Ramazan programları kapsamında Tonya ilçesini ziyaret eden Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yapımı devam eden Pazar Yeri ve Gençlik Merkezi inşaatında incelemelerde bulunarak çalışmaların en geç Ağustos ayında tamamlanacağını açıkladı.

AĞUSTOS'TA HİZMETE AÇILIYOR

Tonya'da Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Pazar Yeri ve Gençlik Merkezi inşaatında incelemelerde bulunan Başkan Genç, çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Projede fiziki gerçekleşmenin yüzde 51 seviyesine ulaştığını belirten Başkan Genç, 'Tonya'mıza söz verdiğimiz bu önemli projenin ödenek sürecini göreve gelir gelmez hızla tamamladık.

İlçemize yakışacak modern ve donanımlı bir yapıyı Ağustos ayında tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz' dedi.

SÖZÜMÜZÜ TUTMANIN MUTLULUĞUNU YAŞAYACAĞIZ

Projenin tamamlandığında Tonya'nın önemli bir ihtiyacını karşılayacağını vurgulayan Başkan Genç, 'İlçelerimizde giderek artan otopark sorununa kalıcı bir çözüm üretecek bu proje; pazar yeri, düğün salonu ve gençlik merkeziyle birlikte tam donanımlı bir yaşam alanı olacak. Tonya'mıza değer katacak ve sosyal hayatı canlandıracak bir eseri kazandırıyoruz. Desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a, Tonya'mızın evladı önceki dönem milletvekilimiz Sayın Salih Cora'ya, Spor Toto Teşkilatımıza, ilçe başkanımıza ve emeği geçen tüm teşkilatımıza şükranlarımı sunuyorum. Tonya Meydanı'nda bu projenin sözünü vermiştik. İnşallah Ağustos ayında açılışını yaparak sözümüzü tutmanın mutluluğunu yaşayacağız. Şimdiden hayırlı olsun' diye konuştu.