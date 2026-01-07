Denizli Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi, özel gereksinimli bireylere yönelik profesyonel fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleriyle yaşamı kolaylaştırmaya devam ediyor. Birebir seanslarla sunulan hizmetler, engelleri aşmada önemli katkı sağlıyor.

DENİZLİ (İGFA) - Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi içerisinde bulunan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi, Denizli'de yaşayan engelli vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve fiziksel bağımsızlıklarını güçlendirmek amacıyla uzman kadrosuyla hizmet veriyor. Merkez, modern donanımı ve kişiye özel hazırlanan programlarıyla, katılımcıların sosyal hayata daha güçlü bir şekilde tutunmalarına imkan sağlıyor.



FİZYOTERAPİST EŞLİĞİNDE KİŞİYE ÖZEL YAKLAŞIM



Merkezdeki tüm süreçler, her bireyin kendine has ihtiyaçları doğrultusunda titizlikle planlanıyor. Fizyoterapistler eşliğinde gerçekleştirilen uygulamalar, uzman hekimler tarafından tanısı konulmuş bireylerin mevcut fiziksel durumlarını korumayı ve fiziksel aktivitelerini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Merkezde sadece kas gelişimi değil, bireyin yürüme, oturma ve uzanma gibi günlük aktivitelerde başkasına ihtiyaç duymadan hareket edebilmesi önceleniyor.



4 FARKLI ÜNİTEDE UZMAN DESTEĞİ



Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi'ndeki ünite, farklı ihtiyaçlara cevap verebilmek adına özelleşmiş alanlarda hizmet sunuyor. Merkezde çocukların gelişim süreçlerine özel hassas yaklaşımları benimseyen Pediatrik Fizyoterapi, gelişmiş ekipmanlarla denge ve hareket kabiliyetini artırmayı hedef alan Uzay Terapi, el ile uygulanan özel tekniklerle hareket kısıtlılığını gidermeye odaklanan Manuel Terapi ile sinir sistemi kaynaklı hareket bozukluklarına yönelik destekler sunan Nörolojik Terapi çeşitleri bulunuyor.



KAYITLI TÜM ENGELLİ VATANDAŞLAR YARARLANABİLİYOR



Denizli'de ikamet eden ve yaş ayrımı olmaksızın tüm kayıtlı engelli vatandaşlar merkezden destek alabiliyor. Doğuştan gelen veya sonradan oluşan fiziksel kısıtlılıkları olan bireyler, motor becerilerini geliştirmek ve daha konforlu bir yaşam sürmek adına merkezin sunduğu bu kapsamlı hizmetlerden faydalanabiliyor.



SEANSLAR BİREBİR UYGULANIYOR



Merkezde yürütülen faaliyetler, uzman hekimlerin koyduğu tanılar üzerinden ilerleyen 'destekleyici rehabilitasyon' uygulamalarıdır. Burada tıbbi tanı koyma, ilaç yazma veya cerrahi müdahale gibi süreçler yürütülmemekte; mevcut fiziksel durumu iyileştirmeye yönelik rehabilitasyon seansları birebir olarak uygulanmaktadır.