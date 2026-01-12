Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, çalışanlarının sosyal ve ekonomik haklarının güçlendirilmesi konusunda önemli adımlar atmaya devam ediyor. Bem-Bir-Sen ile imzalanan Sosyal Denge Sözleşmesi (SDS) kapsamında Büyükşehir ve TİSKİ'de çalışan memurların maaşlarına tavan ücret üzerinden artış yapıldı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve TİSKİ'de çalışan 1383 memurun sosyal haklardan en üst seviyede yararlanması adına, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu arasında imza töreni düzenlendi.

İmzalanan protokol doğrultusunda, Sosyal Denge Sözleşmesi kapsamındaki ödemelere tavan oran üzerinden zam yapılarak memurların gelirlerinde iyileştirme sağlandı.

Çalışanların menfaatini gözetmeye özen gösterdiklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Bizler, Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kurumumuz TİSKİ'de görev yapan tüm mesai arkadaşlarımızın memnuniyetini ve huzurunu her zaman ön planda tuttuk. Sosyal Denge Sözleşmesi de bu anlayışın somut bir göstergesidir. Sendikamızla uzun yıllardır karşılıklı anlayış ve empatiyle çalışıyoruz. İmkanlarımız dahilinde çalışanlarımızın menfaatini gözetmeye özen gösteriyoruz. Memur personelimizi kapsayan bu sözleşmenin hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen sendika yöneticilerimize ve özellikle sürece bizzat katılan Genel Başkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte verimli, huzurlu ve başarılı bir çalışma dönemini Rabbim bizlere nasip eder' ifadelerini kullandı.

BAŞKAN GENÇ'E TEŞEKKÜR

Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu, 'Trabzon'un bizler için ayrı bir yeri var. Burada kendimizi her zaman kendi memleketimizde hissediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç ve ekibinin çalışma azmi, enerjisi ve samimiyeti bizlere güç veriyor. Çalışanların yüzündeki mutluluk ve heyecan, doğru işler yapıldığının göstergesidir. Zor bir dönemden geçen ülkemizde, imzaladığımız Sosyal Denge Sözleşmesi'nin Büyükşehir ve TİSKİ'de görev yapan memurlarımıza, ailelerine ve bakmakla yükümlü oldukları herkese hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Bu sürece emek veren şubemize ve tüm paydaşlara teşekkür ediyor, başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç olmak üzere emeği geçen herkese sendikamız ve çalışanlarımız adına şükranlarımı sunuyorum' diye konuştu.