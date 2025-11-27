Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde tamamlanma aşamasına gelen dönel kavşak çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kavşağın trafik akışına önemli katkı sunacağını vurguladı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar'ın Esentepe Mahallesi'nde son aşamaya gelen dönel kavşak çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Genç, 'Burada doğal gaz ve altyapı çalışmalarından sonra deforme olan kaldırımımızı yeniledik. Bu çalışmamızı tamamlamak üzereyiz. Akıllı kavşağımız ile trafik akışı daha düzenli hale gelecek. Çalışmayı tamamlamak üzereyiz, şimdiden hayırlı olsun' dedi.

ŞEHİDİN İSMİ VERİLECEK

Başkan Genç, 'Bu çalışmamızda özellikle minibüs duraklarımızın yerleşim düzenini esas aldık, değerlendirme yaptık ve adımı attık. Gerek ulaşım noktasındaki çalışmalarımız gerek kentsel dönüşüm noktasında işe hız verdik. Kıymetli bir işe de vesile oluyoruz. Bu kavşağımıza 1999'da Van'da şehit düşen Asteğmen Umut Karakaş'ın ismini veriyoruz. Allah cennet mekan eylesin. Çalışmalarımız şehrimize ve mahallemize hayırlı olsun' diye konuştu.