Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, göreve geldikten sonraki ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yaparak Ankara'ya indi. Papa, Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi karşılama töreniyle karşılandı. 14. Leo'nun ziyareti, Türkiye'yi ziyaret eden 5. Papa olarak tarihe geçti.

ANKARA (İGFA) - Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, 27-30 Kasım tarihlerini kapsayan Türkiye ziyaretine bugün başladı.

https://twitter.com/VaticanNews/status/1993991675073483244

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak gelen Papa, Esenboğa Havalimanı'nda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da yer aldığı heyet tarafından karşılandı.

Ziyaretin ilk durağı Anıtkabir oldu; ardından Beştepe'de gerçekleşen resmi karşılama töreni, Türkiye-Vatikan ilişkilerinde yeni bir sayfa açtı.

Papa XIV. Leo, Anıtkabir'e varır varmaz Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine kırmızı-beyaz güllerden oluşan çelenk bırakarak, bir dakikalık saygı duruşunun ardından Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1994001449332744629

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanan Papa, Türkiye ile Vatikan bayrakları önünde tokalaşarak, basın mensuplarına poz verdi.

İkili görüşmede Türkiye-Vatikan ilişkilerinin güçlendirilmesi, Filistin meselesi başta olmak üzere bölgesel ve küresel barış konuları ile Ortadoğu'daki gelişmeler ele alındı.

Papa, Külliye'de ayrıca sivil toplum kuruluşları temsilcileri, diplomatik misyon şefleri ve resmi yetkililerle bir araya geldi.

ZİYARETİN DEVAMI: İSTANBUL VE İZNİK'TE

Bu arada Papa 14. Leo'nun üç ayaklı programı şöyle:

İstanbul (27-29 Kasım): Saint Esprit Katolik Kilisesi'nde ruhani liderlerle buluşma, Sultanahmet Camii ziyareti, Volkswagen Arena'da halka açık ayin ve Fener Rum Patrikhanesi'nde Patrik Bartholomeos ile ekümenik dua.

İznik (28 Kasım): Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü anısına Aziz Neophytos Bazilikası kalıntılarında Patrik Bartholomeos ile dua töreni.

30 Kasım'da Ermeni Apostolik Katedrali'ni ziyaret ettikten sonra Lübnan'a hareket edecek.