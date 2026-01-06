Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesi yapılan ve sözleşmesi imzalanan Arsin Sahil Parkı Onarım Projesi ile ilçenin sahil bandı modern, estetik ve işlevsel bir yapıya kavuşturulacak.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Arsin ilçesinin en önemli sosyal yaşam alanlarından biri olan sahil parkı için düğmeye bastı. 62 milyon TL'ye ihalesi yapılan ve sözleşme süreci tamamlanan Arsin Sahil Parkı Onarım Projesi kapsamında, park alanında yenileme çalışmaları başlatılacak.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek proje ile sahil parkı modern, estetik ve işlevsel bir yapıya kavuşturulacak, parkın doğu bölümünde yer alan meydana salıncaklı pergola yapılacak.

Ayrıca, etkinlik köprüsü tamamen yenilenecek, üzeri kapatılacak ve köprü üzerine 8 adet piknik masası yerleştirilecek. Mevcut plak taş döşemeler kaldırılarak park genelinde baskı asfalt uygulaması yapılacak. Toplam 5 bin 807 metrekarelik meydan alanının bin 212 metrekaresi, 41 araçlık otopark olarak düzenlenecek.

BİSİKLET VE YÜRÜYÜŞ YOLLARI DA YENİLENECEK

Park alanında zemini traverten taşlarla kaplanacak sanat sokağı oluşturulacak. Mevcut oturma bankları yenilenecek, kırık ve çatlak bölümler onarılarak yeniden boyanacak. Çakıl kaplı alanlar ise kaldırılarak yeşil alanlara dönüştürülecek.

Bisiklet ve yürüyüş yolları da proje kapsamında tamamen yenilenecek. Bin 707 metre uzunluğundaki bisiklet yolu ile bin 438 metre uzunluğundaki yürüyüş yolu baskı asfaltla kaplanacak.

Parka ayrıca 11'li bisiklet park alanı, fotoğraf çekim noktaları, akrilik zeminli sokak oyun alanları ve 2 adet çeşme yapılacak. Restoran önünde bulunan mevcut taş döşemeli otopark alanı da baskı asfaltla kaplanarak daha modern bir görünüme kavuşturulacak.

HAMİ MANDIRALI'NIN ANITI YAPILACAK

Park içerisinde özel bir alana Trabzonspor'un efsane isimlerinden Arsinli futbolcu Hami Mandıralı'nın heykeli yapılacak. Anıtın çevresi, ziyaretçilerin rahatça gezip fotoğraf çekebileceği şekilde düzenlenecek.

AİLELER VE ÇOCUKLAR İÇİN YENİ ALANLAR

Parkta 24 adet çatılı piknik masası ve barbekü alanı da yer alacak. Dere kenarındaki korkuluklar yenilenecek, mevcut 3 çocuk oyun alanı baştan sona elden geçirilecek.

Ayrıca engelsiz çocuk oyun alanı inşa edilecek. Amfi alanındaki ahşap döşemeler değiştirilecek, alanın üzerine güneş ve yağmurdan koruyucu üst örtü yapılacak. Amfinin arkasında daha önce tırmanma alanı olarak kullanılan bölüm ise yeşil alana dönüştürülecek.

ÇALIŞMALARA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BAŞLANACAK

Parkın simgelerinden olan çelik köprü tamamen yenilenecek. Çelik aksamlar zımparalanıp boyanacak, ahşap döşemeler değiştirilecek ve köprü üzeri kapatılarak orta bölümüne 8 adet piknik masası yerleştirilecek.

Park içerisindeki güvenlik amirliği ve tuvalet binası da yenilenecek. Önümüzdeki günlerde yapımına başlanılacak olan çalışmaların 2026 sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.