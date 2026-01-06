Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen 'Sığıntılar' oyunu, 11. Uluslararası Anadolu Tiyatro Ödülleri'nden büyük bir gururla döndü. Oyunun yönetmeni Sinan Küçüköz'e başarılı reji sebebiyle, 'Yılın Yönetmen Ödülü' verildi. Oyun, 24 Ocak'ta Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda bir kez daha tiyatroseverlerle buluşacak.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Sinan Küçüköz, rejisini üstlendiği 'Sığıntılar' adlı oyunla, tiyatro dünyasının önemli organizasyonlarından biri olan 11. Uluslararası Anadolu Tiyatro Ödülleri'nde 'Yılın Yönetmeni' ödülüne layık görüldü.

Oyunun sahneleme tekniği, dramatik yapısı ve estetik dili, seçici kurul tarafından tam not alarak bu önemli başarıyı Denizli'ye taşıdı.



PRÖMİYERİNDEN BU YANA BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR



Polonyalı Yazar Slavomir Mrozek'in başyapıtı olan oyun, modern dünyanın en hassas konularından birini sarsıcı bir dille aktarıyor. Oyun aidiyet, yabancılaşma ve hayata tutunma çabalarını odağına alarak prömiyerinden bu yana büyük övgü toplamıştı.

Aldığı ödülle başarısını taçlandıran yapım, görsel ve işitsel bir şölen sunma iddiasını sürdürüyor.



24 OCAK'TA TİYATROSEVERLERLE BULUŞACAK



Ödüllü oyun, 24 Ocak 2026 Cumartesi günü Çatalçeşme Oda Tiyatrosu sahnesinde bir kez daha seyircisiyle buluşacak. Biletler, 10 Ocak'tan itibaren e-bilet.denizli.bel.tr adresinde online olarak satışa sunulacak.