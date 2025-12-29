Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Araklı'da mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. İlçeye bugüne kadar önemli yatırımlar kazandırıldığını vurgulayan Başkan Genç, Araklı Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) büyük önem taşıdığını belirterek, 'Araklı'ya OSB'yi mutlaka kazandırmalıyız' dedi.

TRABZON (İGFA) - Sorunları ve talepleri yerinde tespit etmek amacıyla ilçe ziyaretlerini sürdüren Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Araklı'da mahalle muhtarlarıyla buluştu.

Toplantıya Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Serdan, MHP İlçe Başkanı Metin Hacıhasanoğlu, Araklı Muhtarlar Derneği Başkanı Rasim Çebi ve çok sayıda mahalle muhtarı katıldı.

Başkan Genç, toplantıda muhtarların taleplerini dinleyerek ilçede devam eden ve planlanan yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2026 İÇİN YENİ YOL HARİTASI

Konuşmasına 2026 yılı için yeni bir yol haritası oluşturacaklarını ifade ederek başlayan Başkan Genç, Araklı'nın stratejik konumuna dikkat çekti.

Araklı'nın önemli bir aks üzerinde yer aldığını belirten Genç, Araklı-Bayburt yolunun ilçenin gelişimi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

TAKİBİ GECE GÜNDÜZ SÜRDÜRÜYORUZ

Araklı-Aydıntepe bağlantı yoluna ilişkin son durumu paylaşan Başkan Genç, 'Araklı'dan Aydıntepe'ye 99 kilometrelik mesafe var ve bu Bayburt'un en kısa bağlantı yoludur. Şu ana kadar 7 kilometrelik bölüm tamamlandı, ikinci etap olan 10 kilometrelik kısımda çalışmalar sürüyor. Üçüncü etap olan 15 kilometrelik bölüm için ihale onayını aldık, önümüzdeki ay çalışmalar başlayacak. Böylece toplamda 32 kilometre tamamlanmış olacak. Hedefimiz Tilkibeli'ne kadar ulaşmak. Bu yolu ısrarla takip ediyoruz çünkü Araklı için hayati öneme sahip' diye konuştu.

OSB ARAKLI'NIN KALKINMASI İÇİN ŞART

Organize sanayi bölgesinin ilçeler için kalkınmanın lokomotifi olduğunu belirten Başkan Genç, Araklı OSB'nin mutlaka hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Akçaabat, Vakfıkebir, Beşikdüzü ve Arsin'deki OSB'lerin sağladığı katkılara dikkat çeken Genç, 'Bu bölgenin merkezi Araklı'dır. OSB'yi burada mutlaka kurmalıyız. 180 dönümlük alanın 80 dönümü hazır, kalan 100 dönüm için kamulaştırma ve planlama çalışmalarımız sürüyor. OSB'nin kurulumu tamamlandı, bundan sonra süreci hızlandıracağız' dedi.

YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR

Başkan Genç, Araklı'ya kazandırılan ve planlanan diğer yatırımlara da değinerek, adliye binasının hizmete açıldığını, itfaiye merkezinin yakında hizmete alınacağını, spor tesisleri için de Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile görüşmeler yapıldığını ifade etti. Ayrıca ana grup yolları ve yayla bağlantı yollarında da çalışmaların sürdüğünü belirtti.

TURİZMİ ÇEŞİTLENDİRMELİYİZ

Turizmin de bölge için önemli bir gelir kaynağı olduğunu vurgulayan Başkan Genç, 'Turizmi korumalı ve çeşitlendirmeliyiz. Yatırımcılarımızın kazandırdığı tesislerin altyapısını güçlendirerek Araklı'yı turizmde daha güçlü bir noktaya taşımalıyız' ifadelerini kullandı.

ÇÖP KOKUSU ARAKLI'YI YORDU, YENİ BİR ADIM ATACAĞIZ

Araklı'daki katı atık bertaraf tesisinden yayılan kötü koku nedeniyle yaşanan sıkıntıyı ortadan kaldırmaya kararlı olduklarını da vurgulayan Başkan Genç, şunları söyledi: 'Çöp konusu Araklı'mızı yoran bir konudur. Bunun bilincindeyiz ve farkındayız. O koku durumu oradaki insanımız için çok zor. Geçen yıl 27 Ocak'ta protokol yapıldı ve alt taşerona devredilen protokole göre tam yakma sistemi ile kokunun da giderileceği bir sistem uygulamaya geçirilmek istendi. Alt taşeron firmaya bu iş verildi. Gerek firmadan gerekse teknik konulardan kaynaklı gerekçelerle maalesef bu iş başarılamadı. Geldiğimiz nokta hiç kabul edebileceğimiz bir sistem değil. Geçen hafta toplantı yaptık ve süratle bu firma ile olan protokolün sona erdirilmesini ve yine kokusu, atık suyu olmak üzere izole edilecek şekilde önceki firmanın bize hazırlayacağı raporla, önümüzdeki projeksiyona ilişkin adım atma konusunda bir karar verdik. İnşallah önümüzdeki hafta bu konudaki nihai kararımızı vereceğiz. Araklı'mızın bu konunun daha fazla yorulmaması için çalışıyoruz.'