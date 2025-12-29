Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025'te gümrüklerde ele geçirilen kaçak eşya ve uyuşturucu değerinin geçen yıla göre yüzde 79 artarak 98,5 milyar liraya ulaştığını açıkladı. 2025 yıl sonu değerlendirme toplantısında konuşan Bakan Bolat, uyuşturucu yakalamasında miktar ve değerde rekor kırıldı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezi'nde düzenlenen '2025 Yılı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılıkla Mücadele Faaliyetleri Toplantısı'nda, gümrüklerde yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına ilişkin çarpıcı verileri paylaştı.

Bolat, 2025'te gümrüklerde 98,5 milyar liralık kaçak eşya ve uyuşturucu yakalandığını belirterek, bunun geçen yıla göre yüzde 79'luk artış anlamına geldiğini söyledi.

Yakalama tutarlarının yıllar içinde hızla yükseldiğine dikkat çeken Bolat, 2021'de 7,8 milyar lira, 2022'de 12 milyar lira, 2023'te 23,1 milyar lira ve 2024'te 55,2 milyar liralık yakalama yapıldığını hatırlattı.

https://twitter.com/omerbolatTR/status/2005545316167368708

Uyuşturucuyla mücadelenin öncelikli alanlardan biri olduğunu vurgulayan Bolat, 2025'te 33,66 ton uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini, bunun parasal değerinin 45 milyar liraya ulaştığını açıkladı. Böylece miktarda yüzde 38, değerde ise yüzde 47 artış kaydedildi. Gürbulak'ta tek seferde 1 ton 869 kilogram metamfetamin, Tekirdağ Limanı'nda 1 ton 154 kilogram esrar yakalanan en dikkat çekici operasyonlar arasında yer aldı.

KAÇAK TİCARİ EŞYADA YÜZDE 117 ARTIŞ

Bakan Bolat, 2025'te 53,7 milyar liralık kaçak ticari eşya yakalandığını, bunun geçen yıla göre yüzde 117 artış olduğunu bildirdi. Değerli maden ve altın kaçakçılığında yaklaşık 19 ton, kaçak akaryakıtta 3 bin 725 ton, tütün ve tütün mamullerinde 1,4 milyar liralık yakalama yapıldı.

Elektronik sigarada ise 10 milyon 705 bin adet cihaz ve aksamı ele geçirildi.

Gümrük muhafaza birimlerinde 17 bin personelin görev yaptığını belirten Bolat, 2025'te 187 milyon yolcu, 8,4 milyon konteyner, 956 bin uçak, 108 bin gemi, 5,1 milyon tır ve 5 milyon binek aracın gümrük kontrolünden geçirildiğini söyledi.

Bakan Bolat, dijital ve teknik altyapının sürekli güçlendirildiğini, kadro artırımlarının sürdüğünü vurgulayarak, hedeflerinin 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda ticaretin adil, güvenli ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesi olduğunu ifade etti.