Trabzon Büyükşehir Belediyesi, her bireyin sosyal yaşamına katkı sunuyor. Bu kapsamda 65 yaş üstü bireyler için 'Hayat Dolu Bireylerden Hayat Boyu Öğrenme' Projesi'ni Botanik Park'ta hayata geçirdi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğü çalışmalarını sürdürüyor. Eğitim faaliyetleri kapsamında Hayat Dolu Bireylerden Hayat Boyu Öğrenme Projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında 65 yaş üstü bireylerin katıldığı etkinlikler düzenleniyor.

Botanik Park'ta hazırlanan alanda wokshop atölyeleri, sportif faaliyetler, ahşap, resim, örgü ve birçok etkinlik gerçekleştiriliyor. Salı ve Perşembe günleri saat 10.30 ve 13.30 saatleri arasında gerçekleştirilen kurslara katılım sağlamak isten 65 yaş üstü bireyler (TİKOM) Alo 153 hattından başvurabilir ve talep oluşturabilirler.

YAŞLILARIMIZ BİZİM EN KIYMETLİ VARLIKLARIMIZ

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 'Şehrimizi her alanda ileriye taşımaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda eğitim faaliyetleri büyük önem arz ediyor. Şehrimizi, kültür, sanat ve sosyal işlerde ileriye taşıyacak; her vatandaşımızı sosyal yaşama katacak etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Yaşlılarımız bizim en kıymetli varlıklarımız. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sosyal yaşam içerisinde olması için gayret gösteriyoruz' denildi.