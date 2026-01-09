Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Türkiye'de devlet destekli tüm engel gruplarına rehabilite ve sosyal eğitim hizmeti sunan ilk ve tek merkez olan Engelsiz Yaşam Merkezi, bu yıl bin 92 özel gereksinimli bireyin yaşamına dokundu.

GAZİANTEP (İGFA) - Açıldığı günden beri 2002 kişinin faydalandığı merkez, 7 engel grubuna hizmet vererek engelli vatandaşların toplumla bütünleşmesini sağlıyor. Merkezde bireylerin aileleriyle gördükleri etkili eğitim yöntemleri ve uzman kadro ile gelişim gösteriyor.

EĞİTİME DESTEK BİRİMLERİYLE ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLER SOSYALLEŞİYOR

Merkezde verilen eğitime destek birimleri ile kendi kendine yetebilen özel gereksinimli bireyler, müzik, güzel sanatlar, dans gibi atölyeler, birçok sporun yer aldığı kapalı spor salonu, yüzme havuzu, mini atölye, snoezelen (karanlık oda), fitness salonu, hidroterapi, sesli kütüphane, oyun ve egzersiz, Özel gereksinimli bireylere yönelik erişilebilir kuaförlük hizmeti (Sevgi Makası) gibi sosyal alanlar ile desteklenerek başarılı sonuçlar elde ediyor.

Özel gereksinimli bireylere hastane ve RAM raporları doğrultusunda bireysel ve grup eğitimlerinin planlı ve programlı bir şekilde eğitimler veriliyor. Bu kapsamda dil ve konuşma güçlüğü, işitme engelli bireyler, zihinsel engelli bireyler, yaygın gelişimsel destek, bedensel engelli bireyler destek, görme engelli bireyler destek ve özel öğrenme güçlüğü destek eğitim programlarının yer aldığı 7 bireysel ve 2 grup odası olarak ayrılmış farklı destek eğitim salonlarında rehabilite eğitimi görüyorlar.

Sosyal servis danışmanlığı hizmeti ile özel gereksinimli bireylerin bağımsız yaşam becerilerine destek verilirken sağlık danışmanlığı hizmeti ile merkez bünyesinde diyetisyen, hemşire ve hasta bakım personelleri ile hastaların sağlık kontrolleri takip ediliyor.

Sevgi makası kuaförlük birimi ile özel gereksinimli bireylerin öz bakım ihtiyaçları karşılanarak çözümler üretiliyor. Hizmete alındığı günden beri 4 bin 405 vatandaşa destek sağladı.

CODA- COBA ÇOCUK EĞİTİM MERKEZİ İLE İŞİTME VE GÖRME ENGELLİ BİREYLERİN TOPLUMLA İLİŞKİLERİ GÜÇLENİYOR

Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 'Çocuğuma Göz Kulak Olur Musun?' projesi ile ortaya çıkan Coda-Coba Çocuk Eğitim Merkezi Türkiye'de devlet destekli anne ve babasında bulunan engel durumundan dolayı dezavantajlı grupta yer alan sağlıklı çocuklara eğitim hizmeti veriyor.

İşitme ve görme engelli ebeveynlere sahip çocukların kişisel gelişimine katkıda bulunmak, dil ve konuşma becerilerini iyileştirmek, aidiyet duygularını geliştirmek amacıyla kurulan merkezde 2-6 yaş arasındaki 24 öğrenciye destek sağlandı.