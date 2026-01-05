Trabzon Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda 2025 yılı boyunca hayata geçirdiği hizmet ve desteklerle şehir genelinde binlerce aileye ve on binlerce vatandaşa ulaştı. Sosyal yardımlardan evde hizmetlere, engelli desteklerinden gıda ve eğitim yardımlarına kadar her alanda, ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkı sağlandı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda 2025 yılında on binlerce vatandaşın yanında oldu. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nca yürütülen çalışmalar kapsamında, şehir genelinde on binlerce aile ve bireye sosyal destek sağlandı. Kart 61 hizmetinden her ay 7 bin 17 aile (21 bin 840 kişi) yararlandı. Temel ihtiyaçların karşılanmasına katkı sunan bu uygulama, dar gelirli vatandaşlar için önemli bir destek mekanizması oldu.

SU İNDİRİMLERİ VE EVDE HİZMETLERLE DESTEK

2025 yılında, 15 metreküp su indiriminden 9 bin 662 aile (36 bin 106 kişi), emeklilere yüzde 50 indirimli su hizmetinden ise 24 bin 2 aile (60 bin 920 kişi) faydalandı. Yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik evde sıcak yemek hizmeti kapsamında bin 669 aileye (2 bin 728 kişi) her gün sıcak yemek ulaştırıldı. Yıl boyunca 2 bin 79 eve de temizlik hizmeti sunuldu.

İYİLİK MERKEZİ ARACILIĞIYLA KAPSAMLI YARDIM

HİSARAY İyilik Merkezi aracılığıyla 2025 yılı içerisinde 3 bin 556 kişiye, 12 bin 673 parça kıyafet ve 922 çift ayakkabı yardımı yapıldı. Eğitime destek kapsamında 5 bin 122 öğrenciye 62 bin 268 parça kırtasiye, 71 aileye de bin 257 parça eşya yardımı ulaştırıldı. Kış aylarında ihtiyaç sahipleri unutulmadı ve 801 aileye 11 bin 967 torba kömür, 85 aileye ise soba desteği sağlandı. Ayrıca 156 aileye hasta yatağı, karyola ve medikal ürün, 55 aileye hasta ve çocuk bezi yardımı yapıldı, 8 ailenin evinde de tadilat ve tamirat çalışması gerçekleştirildi. Sağlık hizmetlerine erişimde güçlük yaşayan 493 vatandaşa ise ev ortamında bakım ve sağlık desteği sağlandı.

GIDA VE ÖĞRENCİ DESTEKLERİ SÜRDÜ

2025 yılı boyunca 668 aileye 3 bin 779 kilogram et yardımı yapılırken, üniversite öğrencilerine yönelik sosyal destekler de devam etti. Bu kapsamda 86 bin 900 kase çorba, 8 bin 400 adet simit ve 125 kilogram kaşar peyniri öğrencilere ikram edildi. Kent genelinde kurulan indirimli ekmek satış noktalarında 2025 yılı içerisinde 186 bin 195 adet ekmek satışı gerçekleştirildi. Hasbihal Kafe'den 36 bin 796 emekli, TRAMAR Halk Market'ten ise 231 bin 655 vatandaş faydalandı. Öğrencilere yönelik çamaşırhane hizmetinden ise yıl boyunca 2 bin 713 öğrenci yararlandı. Çocuklara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yıl sonuna doğru açılışı yapılan Çilekli Düşler Köy Yaşam Merkezi'nde 255 öğrenci eğitim aldı.

ENGELSİZ HİZMETLERLE GÜNLÜK YAŞAM KOLAYLAŞIYOR

Engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukları azaltmaya yönelik hizmetler kapsamında Engelsiz Taksi uygulaması ile 2 bin 405 sefer gerçekleştirildi. Hareket kabiliyetini artırmaya yönelik desteklerde ise Engelli Araç Tamir Atölyesi aracılığıyla 748 araç bakım ve onarımdan geçirildi. Engelli bireylere 223 manuel ve 157 akülü araç yardımı yapıldı. Ayrıca yürüteç, koltuk değneği, beyaz baston ve engelli tuvaleti gibi ihtiyaçları kapsayan medikal malzeme yardımı çerçevesinde 52 kişiye destek sağlandı. Eğitim ve sosyal gelişimi desteklemek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Engelsiz Yaşam Akademisi'nde 52, Gazipaşa Özel Bireyler Okulu'nda ise 27 özel gereksinimli kursiyer eğitim aldı. Engelli bireyler için sürdürülen öğle yemeği hizmeti kapsamında ise yıl boyunca 17 bin 658 öğün yemek ikram edildi.

PSİKOLOJİK VE SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ

Kadınlar ve aile bireylerine yönelik psikolojik ve sosyal destek hizmetleri kapsamında 2025 yılında 3 bin 130 kişi ücretsiz bireysel terapi seanslarından faydalandı. Toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik düzenlenen psikoloji söyleşilerine 350 kişi, evlilik okulu programlarına 35 kişi katıldı. Aile bütünlüğünü güçlendirmeye yönelik 82 çift terapisi seansı gerçekleştirilirken, kurum içi personel eğitimlerine de 286 kişi katılım sağladı. Trabzon Şehri Psikolojik Destek Hizmetleri Sempozyumu'na 220 kişi, duygu atölyelerine 96 kişi, eğitim koçluğu programlarına ise 125 kişi katıldı. Ramazan ayı boyunca sosyal dayanışma faaliyetlerini artıran Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ramazan yardım kartı kapsamında 14 bin 207 vatandaşa 2 bin TL tutarında destek sağladı. Ayrıca üniversiteler, camiler, kamu kurumları ve farklı noktalarda düzenlenen organizasyonlarla 113 bin 455 kişiye iftar yemeği ikram edildi.

BAŞKAN GENÇ: TRABZON'DA DAYANIŞMAYI BÜYÜTECEĞİZ

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, sosyal belediyeciliği merkeze alan hizmet anlayışını kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, 'Özel bireylerimizin ve dezavantajlı vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran, ihtiyaç sahiplerine doğrudan dokunan sosyal desteklerimizi 2025 yılı boyunca daha da güçlendirdik. Hiç kimseyi yalnız ve geride bırakmayan bir anlayışla çalışıyoruz. Bir şehrin, en zayıfını kucakladığı kadar güçlü olduğu görüşünü benimsiyoruz. Ekonomik, sosyal ve insani tüm desteklerimizi 2026 yılında da imkanlarımız doğrultusunda artırarak sürdüreceğiz. Trabzon'umuzda dayanışma kültürünü büyütmeye ve her zaman hemşehrilerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz' dedi.