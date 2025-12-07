ASELSAN ve Baykar iş birliğiyle geliştirilen TOLUN F, tek sortide iki atış yapabilme kapasitesi ve anti-jam GNSS sistemi ile yüksek hassasiyet sunuyor. TOLUN F ile yeni nesil hassas vuruş yeteneği kazandı.
ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin savunma sanayisi, TOLUN ailesine katılan TOLUN F ile yeni bir aşamaya geçti.
ASELSAN tarafından paylaşılan bilgilere göre, TOLUN F; parçacık etkili harp başlığı sayesinde yüksek etki sağlayabiliyor ve tek sortide iki atış gerçekleştirebiliyor.
Ayrıca TOLUN üzerinde yer alan ASELSAN KARETTA Anti-Jam GNSS Sistemi, yoğun elektronik karıştırma ortamlarında bile hedefe tam isabeti garanti ediyor. Bu sistem, modern harp sahasında karşılaşılan elektronik engellemelere karşı kritik bir avantaj sağlıyor.
TOLUN F'nin geliştirilmesiyle birlikte Türkiye'nin hassas vuruş kabiliyeti daha da güçlenmiş oldu ve savunma alanında yerli ve milli teknoloji kullanımında önemli bir adım atıldı.