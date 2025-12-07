ASELSAN ve Baykar iş birliğiyle geliştirilen TOLUN F, tek sortide iki atış yapabilme kapasitesi ve anti-jam GNSS sistemi ile yüksek hassasiyet sunuyor. TOLUN F ile yeni nesil hassas vuruş yeteneği kazandı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin savunma sanayisi, TOLUN ailesine katılan TOLUN F ile yeni bir aşamaya geçti.

ASELSAN tarafından paylaşılan bilgilere göre, TOLUN F; parçacık etkili harp başlığı sayesinde yüksek etki sağlayabiliyor ve tek sortide iki atış gerçekleştirebiliyor.

Ayrıca TOLUN üzerinde yer alan ASELSAN KARETTA Anti-Jam GNSS Sistemi, yoğun elektronik karıştırma ortamlarında bile hedefe tam isabeti garanti ediyor. Bu sistem, modern harp sahasında karşılaşılan elektronik engellemelere karşı kritik bir avantaj sağlıyor.

https://twitter.com/BaykarTech/status/1997649015970676865

TOLUN F'nin geliştirilmesiyle birlikte Türkiye'nin hassas vuruş kabiliyeti daha da güçlenmiş oldu ve savunma alanında yerli ve milli teknoloji kullanımında önemli bir adım atıldı.