İstanbul etkili olan yağışlı ve soğuk hava, gece yarısından itibaren kuvvetli sağanak ve fırtınaya neden oldu.

İSTANBUL (İGFA) - AKOM verilerine göre, dün gece yarısından itibaren şiddetini artıran gök gürültülü sağanak özellikle Arnavutköy, Sarıyer, Şişli, Bakırköy, Beykoz ve Üsküdar ilçelerinde etkili oldu. İstanbul'un farklı noktalarında 5 ile 67 kg/metrekare arasında yağış kaydedildi.

ARNAVUTKÖY VE BAŞAKŞEHİR'DE YAĞIŞ ETKİSİNİ ARTIRDI

Arnavutköy, Çatalca ve Başakşehir'de devam eden kuvvetli yağışın bugün akşam saatlerinde Anadolu Yakası'nda da etkili olması bekleniyor. Yağışın pazartesi sabahına kadar yer yer yoğun şekilde devam edeceği öngörülüyor.

Avrupa Yakası'nın kuzey bölgelerinde rüzgârın zaman zaman 40-60 km/s hızla eserek fırtına seviyesine çıkması bekleniyor.