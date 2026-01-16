Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcı ile Belediye Başkan Yardımcısı Recep Bozdemir, kent genelinde esnaf ve iş insanlarını ziyaret etti.

TOKAT (İGFA) - Gerçekleştirilen ziyaretlerde esnafın talep ve önerileri dinlenirken, Tokat'ın ekonomik yapısı, ticaretin geliştirilmesi ve yerel esnafın karşılaştığı sorunlar üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Samimi bir ortamda geçen buluşmalarda, belediye ile esnaf arasındaki iletişimin ve iş birliğinin önemine vurgu yapıldı.

Ziyaretler kapsamında Başkan Mehmet Kemal Yazıcı, Tokat ekonomisinin bel kemiğini oluşturan esnaf ve iş insanlarının her zaman yanında olduklarını ifade ederek, belediye olarak kentin kalkınmasına katkı sunacak her türlü çalışmaya açık olduklarını belirtti.

Tokat Belediyesi'nin, esnaf ve iş dünyasıyla istişarelerini sürdüreceği ve ortak akıl anlayışıyla hareket etmeye devam edeceği kaydedildi