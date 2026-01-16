Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çocuklarda Ramazan bilinci oluşturmak amacıyla bir gelenek haline getirdikleri ilk oruç hediyesini bu yıl 7-8 ve 9 yaşındaki çocuklar için uygulayacaklarını, ilk kez oruç tutma heyecanı yaşayan çocukları bu anlamlı ibadete teşvik etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyled

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da ilk orucunu tutan 7-8 ve 9 yaşındaki çocukları çeşitli hediyelerle sevindirecek.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilk kez oruç tutma heyecanı yaşayan çocukları her yıl sürpriz hediyelerle sevindirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ramazan'ın sabır ve dayanışma ayı olduğunu anımsatan Başkan Altay, 'Geleneksel hale getirdiğimiz projemiz kapsamında bu yıl da çocuklarımıza Ramazan Ayı'ndan önce hediyelerini teslim edeceğiz. Çocuklarımız, hediyeleriyle duvarlarını süsleyip Ramazan Ayı'nın bereketini sevinçle karşılayacak. Kıymetli yavrularımız ilk oruçlarıyla sabrın ve kardeşliğin önemini daha da iyi kavrayacak. Tüm yavrularımızın sevgiyle, muhabbetle gözlerinden öpüyorum' ifadelerini kullandı.

İLK ORUÇ HEDİYESİ İÇİN BAŞVURULAR 2 ŞUBAT'A KADAR YAPILABİLECEK

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan geleneğini yaşatmak amacıyla 7-8 ve 9 yaşındaki çocukları kapsayan ilk oruç hediyesi için başvurular 'ilkoruc.konya.bel.tr' adresinden 2 Şubat tarihine kadar yapılabiliyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından hediyelerin 9-18 Şubat tarihleri arasında KOMEK ve Bilgehaneler'de dağıtılması planlanıyor.