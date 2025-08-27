İSTANBUL (İGFA) - Toplumu doğayla yeniden buluşturmayı amaçlayan ve ekolojik yaşam kültürünün çocuklukta başlaması gerektiği fikrinden yola çıkan “Tohum Kumbaram” projesi, Buğday Derneği’nin uzmanlığı ve Anadolu Hayat Emeklilik’in desteğiyle şekillendi.

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Serkan Uğraş Kaygalak, projenin tamamlanmasıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Çocukların doğayla kurduğu bağ ne kadar erken ve güçlü olursa, gelecek o kadar umut verici olur. “Tohum Kumbaram” projesiyle, yalnızca tohum değil; aynı zamanda sorumluluk, emek ve yaşam sevgisi de biriktirdik. Bu anlamlı yolculukta Buğday Derneği gibi doğaya gönülden bağlı bir sivil toplum kuruluşuyla birlikte yürümekten büyük mutluluk duyduk. Anadolu Hayat Emeklilik olarak, çocukların geleceğine sadece finansal değil, yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğuyla da katkı sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

ON BİNLERCE ÖĞRENCİYE ULAŞILDI

2022 yılında “Tohum Biriktir, Geleceği Değiştir!” sloganıyla yola çıkılan proje kapsamında, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Eskişehir ve Hatay'da düzenlenen eğitimler ve tohum topu atölyeleri ile çocuk festivalleri katılımları, organik pazar etkinlikleri gibi çeşitli aktiviteler aracılığıyla yaklaşık 27 bin çocuğa, ailelerine ve 700 öğretmene ulaşıldı.

Atölyelerde çocuklara meyve-sebze tohumlarını ayırt etme becerisi kazandırılırken kendi “tohum kumbaralarını” oluşturmaları sağlandı.

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, Eğitmen Leyla Aslan’ın yazarı olduğu “Victor’un Balkabakları” kitabı üzerinden anlatılan döngüsel yaşam hikâyesi ise projenin ana mesajını pekiştirdi. “Tohum Kumbaram” projesi kapsamında bu yılın özel duraklarından biri de 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay oldu.

Projenin bir haftası Hatay’a ayrıldı. Düzenlenen atölyelerle bin öğrenciye, ailelerine ve öğretmenlerine ulaşıldı.

Atölyelerin sonunda tohum kitleri ile eğitim ihtiyaçlarına yönelik hediyeler çocuklara teslim edildi.