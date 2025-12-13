Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, son 6 ayda kent merkezinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında uzun yıllardır hizmet görmeyen yolları yenileyerek ulaşım ağını güçlendirdi.

DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, kent geneli ve kırsal ilçelerde çevresel ve hava koşulları nedeniyle bozulan, bakımsız kalan ve sürüş konforunu olumsuz etkileyen cadde ile bulvarları yenileyerek yurttaşların hizmetine sundu. Son 6 ayda kent merkezinde yürütülen yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Bağlar, Yenişehir ve Kayapınar ilçelerinde yer alan Emek, Aydın Aslan, Cengizler, Medine, Barış, Cezer, Ahmet Bilgin, Turgut Özal, Kütüphane, Lezgin Avcı, Teğmenler, Öğretmenler, Sunay, Şehitlik, Sezai Karakoç, Mehmet Akif Ersoy, Alipınar, Yaradankulu, Aziz Mahmutoğlu, İnaloğlu, İstasyon, Kışla, Hintli Baba, Büyük Alp, Akkoyunlu, Yaşar Kemal, Gevran, Elazığ, Kıbrıs, TOKİ 1. Cadde, TOKİ 2. Cadde, Kayapınar, Mesut Yılmaz, Mastfroş, Selahattin Eyyubi, Musa Anter, Abdulkadir Aksu ve Fırat bulvarı gibi uzun yıllardır hizmet görmeyen cadde ve bulvarları kapsayan kapsamlı bir yenileme gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında toplam 41,10 kilometre uzunluğundaki yol ağına 169 bin 825 ton sıcak asfalt serilerek hem mevcut yollar modernize edildi hem de yeni imar alanlarında ulaşım altyapısı güçlendirildi.

'Öncelik hizmet görmeyen yollara verildi'

Yol yenileme çalışmalarına ilişkin bilgi veren Kentsel Yollar Şube Müdürü Yusuf Tanış, çalışmaların yaz sezonuyla birlikte başladığını belirterek, merkez ilçelerde sıcak asfalt seriminin yanı sıra 35 bin metrekare kaldırım çalışması yürüttüklerini söyledi. Tanış, 'Çalışmalarımıza başlamadan önce teknik ekiplerimiz sahada gerekli incelemeleri yaptı, tespitlerde bulundu ve yurttaşlardan gelen talepleri değerlendirdi. Önceliğimizi uzun süredir hizmet görmeyen mahalle ve yollara verdik. Ulaşım konforunu artırdık, trafik güvenliğini sağlayarak yolları vatandaşlarımızın hizmetine sunduk' dedi.

Şehir Hastanesi yolları yapıldı

Şehir Hastanesi bölgesinde yeni imar yolları açtıklarını kaydeden Tanış, toplam 6,5 kilometre uzunluğunda olacak şekilde 5 yeni imar yolunu tamamlamak üzere olduklarını ifade etti.

Selahaddin Eyyubi ve Fırat Bulvarı

Kentin önemli akslarında projeli çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Tanış, Selahaddin Eyyubi ve Fırat Bulvarı'nda yapılan çalışmalara dikkat çekti. Selahaddin Eyyubi Bulvarı'nın Şanlıurfa Yolu ile Ahmet Arif Caddesi arasındaki bölümünde yol gövdesinin tamamen yeniden yapılandırıldığını belirten Tanış, asfaltın iki tabaka halinde serildiğini, kaldırımların, aydınlatma sistemlerinin ve ağaçlandırmanın tamamlandığını söyledi.

Fırat Bulvarı'nda ise stadyum ile Çevre Yolu arasındaki bölümde meydana gelen bozulmaların giderildiğini ifade eden Tanış, yol gövdesinin güçlendirildiğini, kaldırım, aydınlatma ve ağaçlandırma çalışmalarının tamamlanarak yolun yurttaşların hizmetine sunulduğunu aktardı.

Kapsamlı çalışma yapılacak

2026 yılı içerisinde asfalt, kaldırım ve yol yenileme çalışmalarının süreceğini belirten Tanış, yeni açılan imar yollarının asfaltlanarak hizmete açılacağını söyledi. Tanış, ayrıca Fırat Bulvarı'nın Diclekent Caddesi ile Mahabad Bulvarı (75 Metrelik Yol) arasındaki bölümünde de projeli bir çalışma yürütüleceğini ifade ederek, 'Bu alanda yol gövdesi ve altyapı yenilenecek; asfalt, kaldırım, ağaçlandırma ve aydınlatma çalışmaları tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak' dedi.