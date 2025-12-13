Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir'de altyapının yıllarca ihmal edildiğini belirterek, 'Bizim en büyük derdimiz arıtma. Altyapımız ne yazık ki bir Büyükşehir'e uygun değil' dedi.

GERÇEK NOKTASI

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kentte faaliyet gösteren yerel ve ulusal medya temsilcileriyle kahvaltı programında bir araya geldi. Onhann Gurme Çamlık Restoran'da gerçekleşen buluşmada Başkan Akın, gazetecilerin sorularını yanıtladı ve kentin geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Mutlu Tanrıkulu'nun selamlama konuşmasıyla başlayan programda samimi anlar yaşandı.

'VAATLERİMİZİ KİTAPÇIKLA ANLATACAĞIZ'

Başkan Ahmet Akın, her gün deprem gerçeğiyle yüzleşen Balıkesir'de, depreme dayanıksız tüm yapıların yenilenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Kentsel dönüşüm projelerinin hayati önem taşıdığını vurgulayan Akın, göreve geldiği günden bu yana hayata geçirdiği vaatlere değinerek şöyle konuştu:

'İçinde bulunduğumuz zorlu ekonomik şartlara rağmen verdiğimiz sözleri yerine getirdiğimiz için bazen kendimize biz bile şaşırıyoruz. Şu an bir kitapçık hazırlıyoruz. Yakın zamanda o kitapçıkta hayata geçirdiğimiz faaliyetleri tek tek kamuoyuna anlatacağız.'

'YARIŞMAYLA BELİRLENECEK MEYDAN VE OTOPARK PROJESİ'

Toplu Taşıma Merkezi'nin (TTM) bulunduğu alanla ilgili vizyonunu paylaşan Akın, Türkiye'nin en büyük şehir meydanlarından birini Balıkesir'e kazandıracaklarını müjdeledi. Çay Deresi'nden Astsubay Ordu Evi'ne kadar olan bölümü birleştirerek dev bir şehir meydanı oluşturacaklarını belirten Akın, süreci şu sözlerle özetledi:

'Ulaşım akslarını bu meydana göre yeniden düzenleyeceğiz. Şehrimizin ciddi bir otopark ihtiyacı var. Bu proje için bir yarışma açacağız ve oluşturulacak jüri projeleri değerlendirecek. Herkesle görüşmeler gerçekleştirilecek. Meydan projemizi yarışmadan çıkan sonuca göre şekillendireceğiz. İçerisinde kafelerin, restoranların olduğu, yaşayan büyük bir alan yapacağız. Ocak ayında yarışma süreci başlayacak, Haziran ayında ise ihaleye çıkacağız. Süreci şeffaf bir şekilde hemşehrilerimizle paylaşacağız.'

'EN BÜYÜK DERDİMİZ ARITMA'

Balıkesir'de altyapının yıllarca ihmal edildiğini savunan Başkan Akın, 'Bizim en büyük derdimiz arıtma. Altyapımız ne yazık ki bir Büyükşehir'e uygun değil. Şehrimizin tüm bileşenleri ile bu sorunu ortadan kaldıracağız. Birlik ve beraberlik içerisinde sorunları çözeceğiz. Balıkesir, İstanbul ile İzmir arasında sıkışıp kalan bir şehir olmayacak. Şehrimizin tanınırlığını artırmalıyız. Yaz nüfusu 4 milyonun üzerine çıkıyor; Balıkesir'i geliştirmemiz ve tanıtmamız gerekiyor. Devlet, millet ve belediye olarak birlikte hareket etmeliyiz. Daha iyi hizmet verebilmek için vatandaşlarımızdan ikametgahlarını Balıkesir'e taşımalarını rica ediyorum' ifadelerini kullandı.

HİZMET BİNASI YAYADA'YA TAŞINIYOR

Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının Özmerkez'den Yayada AVM binasına taşınmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Akın, 'Yayada binasının mevcut halini koruyarak orada çalışmaları sürdürüyoruz. Bir aydır yüze yakın ekibimiz binanın fiziki şartlarını iyileştirmek amacıyla çalışıyor. Planlamada bir aksaklık olmazsa Temmuz-Ağustos ayları gibi taşınacağız. Özmerkez binasına ise BASKİ ve bazı iştirak şirketlerimizi taşıyacağız' dedi.

'MİLLET ÖTEKİLEŞTİRİLMEKTEN BIKTI'

Parti değişikliğiyle ilgili iddialara ve siyasi duruşuna dair sorulara da net bir dille cevap veren Akın, sözlerini şöyle tamamladı:

'Benim aklımda fikrimde sadece birlik ve beraberlik var. Bu millet ötekileştirilmekten ve ayrımcılıktan bıktı. Benim çizgim belli; milletvekilliği sürecimde de böyleydim. Devletçi ve demokrat bir çizgim var. Büyükşehir Belediyesi, herkesin belediyesidir. Çünkü ben her kesimden oy aldım. Balıkesir için herkesle ve her kesimle görüşürüm. İşin esası bu. İstiklal Madalyası mücadelemi de bırakmayacağım. Hepimiz memleket için uğraşıyoruz. Kuvayımilliye şehri Balıkesir'i daha ileriye taşımak için bize destek verildiğinde de çıkar aslanlar gibi açıklarım.'