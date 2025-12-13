Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Yeşilay Muğla Şubesi iş birliğinde sahnelenen, bağımlı bir bireyin yaşam mücadelesini konu alan Umut adlı tiyatro oyunu; Fethiye, Menteşe ve Bodrum'da izleyicilerle buluşarak madde bağımlılığına karşı farkındalık oluşturdu.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, bağımlılıkla mücadelede kültür ve sanatın gücünü kullanarak gençler ve ailelere yönelik bilinçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Yeşilay Muğla Şubesi iş birliğiyle sahnelenen Umut adlı tiyatro oyunu, Fethiye, Menteşe ve Bodrum'da izleyiciyle buluştu.

Umut adlı tiyatro oyunu, 10 Aralık'ta Fethiye'de lise öğrencilerine, 11 Aralık'ta Menteşe'de yetişkinlere, 12 Aralık'ta ise Bodrum'da lise öğrencilerine yönelik düzenlendi. Gerçek yaşamdan kesitler sunan oyun, izleyicilere madde bağımlılığının bireyler ve toplum üzerindeki yıkıcı etkilerini çarpıcı bir şekilde aktardı.

Öğrencilerden Farkındalık Etkinliğine Güçlü Destek

Öğrenci Meryem Sultan Altılar, 'Gençlere bağımlılıkla mücadeleyi tiyatro yoluyla anlatmalarını çok sevdik. Bu oyunun biz gençler üzerinde oldukça etkili olacağına inanıyorum.'

Öğrenci Mustafa Kemal Uygunoğlu, 'Bu tür etkinliklerin farkındalık yaratması çok önemli. Madde bağımlılığı günümüzde maalesef çok yaygın. Özellikle gençlerde her türlü bağımlılığa karşı farkındalık oluşturduğu için Yeşilay'a ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz.'

Öğrenci Batuhan Kaya, 'Özellikle bizim yaş aralığımızda artan bir bağımlılık sorunu var. Bağımlılıklara karşı farkındalık yaratmak amacıyla tiyatro oyunu sergilenmesinin faydalı ve etkili olacağını düşünüyorum.'