İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 60 yaş ve üstü yurttaşlar için hayata geçirilen 3. Yaş Üniversitesi'nde, sağlıklı yaş almayı destekleyici seçmeli dersler de veriliyor. 'Mutfak Atölyesi' dersinde sağlıklı ve ekonomik atıştırmalıklar yapan öğrenciler, tarifleri evlerinde de deneyeceklerini söyledi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 60 yaş ve üstü yurttaşların iyi olma halini ve yaşam boyu öğrenmelerini desteklemek amacıyla başlatılan 3. Yaş Üniversitesi'nin seçmeli dersleri ilgi çekiyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Sağlık Eğitimleri Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Meslek Fabrikası'nda verilen teorik eğitimlerin yanı sıra uygulamalı eğitimler de öğrencilerin hayatlarında fark yaratıyor. Seçmeli ders olarak 'Mutfak Atölyesi'ni seçen 60 yaş üstü öğrenciler, diyetisyen eşliğinde her hafta sağlıklı yemeklerin yapımını öğreniyor. İlk hafta çıtır kabak yemeği yapmayı öğrenen katılımcılar, bu hafta da çay eşliğinde yemek üzere grissini yapmayı öğrendi.

'Sağlıklı yaş almada beslenme çok önemli'

Eğitim hakkında bilgi veren Sağlık Eğitimleri Şube Müdürlüğü'nde görevli diyetisyen Emre Turhan, '3. Yaş Üniversitesi'nin ikinci döneminde seçmeli ders olarak Mutfak Atölyesi'ni ekledik. Atölyede özellikle sağlıklı atıştırmalıkların nasıl yapılacağını uygulamalı olarak öğretiyoruz. Diyabet gibi bazı kronik hastalıklar, yaşlanmayı etkiliyor. Diyabet, Türkiye'de altı kişiden birinde görülüyor. 9,5 milyonu aşkın diyabetli var. Sağlıklı yaş almada diyabet gibi kan şekerini etkileyen rahatsızlıklara karşı beslenme çok önemli. Biz de öğrencilerimizin kan şekerlerini dengeleyebilecekleri sağlıklı atıştırmalıklar hazırlıyoruz. Bu ekonomik tarifler evde de yapılabilir' dedi.

'Mutfağa hiç girmemiştim'

Atölyeye katılan 61 yaşındaki 3. Yaş Üniversitesi öğrencisi Hasan Hüseyin Koçer, 'Bu yaşıma kadar yumurta kırmak da dahil mutfağa hiç girmemiştim. Önümüze hep hazır gelmişti. Burada öğrendiklerimizle inşallah eve de faydamız olacak. Yaşlandığımızda kendi kendimize yetecek hale geleceğiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bize böyle bir imkân sunduğu için teşekkür ediyoruz. Geçen hafta yapmayı öğrendiğimiz çıtır kabak yemeğini evde çocuklara yaptım. Bundan sonra devamlı isteyeceklerini söylediler. Haftaya da çay eşliğinde grissini yapacağım' diye konuştu.

'Sağlıklı ve doğal yiyecekler yapıyoruz'

65 yaşındaki öğrenci Suat Cansevdi de 'İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne böyle bir imkân sunduğu için teşekkür ediyorum. 3. Yaş Üniversitesi'ne seçmeli dersler eklendi ve farklı şeyler öğreniyoruz. Çok mutluyuz. Hem arkadaş çevremiz iyi hem de sağlıklı ve doğal yiyecekler yapıyoruz. Mutfakta yemek yapmayı zaten seviyordum. Sağlıklı atıştırmalıklarla ilgili de bilgilerimi pekiştirdim' ifadelerini kullandı.

'Öğrendiklerimi evde deneyeceğim'

76 yaşındaki Nüsret Ökten, 'Çok güzel şeyler yapıyoruz ve bu yaşta çok güzel yemekler öğreniyoruz. Harika bir şey. Sağlıklı atıştırmalıkları çayla beraber keyifle yiyeceğiz. Ben mutfağa giren biri değilim. Sadece çay koyarım ama artık öğrendim. Öğrendiklerimi evde deneyeceğim. İnşallah başaracağız' diye konuştu.

'Çok memnunuz'

68 yaşındaki öğrenci Sevim Gültekin ise 'Daha önce hiç grissini yapmamıştım. Yumurtaları kırdık, unumuzu ve sirkemizi koyduk. Yoğurduk ve dinlenmeye bıraktık. Tepsiye dizdikten sonra fırına atacağız. Seçmeli dersleri çok sevdim, hocamız çok güzel öğretiyor. Çok memnunuz' sözlerine yer verdi.