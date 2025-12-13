Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesine yönelik sert eleştirilerde bulundu.

ANKARA (İGFA) - Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, bütçe verilerinin ulaştırma yatırımlarında büyük bir gerilemeye işaret ettiğini belirterek, '2026 yılı, ulaştırma alanında adeta kayıp yıl olacak' dedi.

'Bütçe payı geriliyor, yatırımlar azalıyor'

Atmaca, Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin genel bütçedeki payının yüzde 3,25'ten yüzde 2,77'ye düştüğünü vurgulayarak:

'Enflasyonun altında artan bu bütçe, ulaşım sorunlarının çözülmesine imkân tanımıyor. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısının da ifade ettiği gibi ülkemiz birçok alanda negatif büyümeye doğru gidiyor.'

Demiryollarında büyük gerileme 'Cumhuriyet tarihinin en zayıf dönemi'

Demiryolu yatırımlarının iktidarın son 20 yılında tarihsel kıyaslama açısından başarısız olduğunu belirten Atmaca:

'Cumhuriyetin en zor dönemlerinde 6.800 km hat yapılmışken, AK Parti döneminde sadece 2.971 km yeni hat inşa edildi. Mevcut hızlı tren hatlarında bile ciddi yavaşlamalar yaşanıyor.'

'Bursa yine üvey evlat'

Bursa'nın Türkiye'nin üretim üssü olmasına rağmen ulaştırma altyapısında ihmal edildiğini belirten Atmaca, yıllardır bitmeyen yol projelerini sıraladı:

'Bursa dağ ilçeleri yolları 15 yıldır bitirilemedi. İznik-Mekece yolu 20 yıldır tamamlanamadı. Yüksek Hızlı Tren 2012'den bu yana her yıl ertelendi, son bütçe sunum broşüründe tamamlanma tarihi tamamen kaldırıldı. Bursa-Ankara yolu hâlâ planlama aşamasına bile geçemedi. Ülkenin 4'üncü büyük şehri hâlâ başkentle sağlıklı bir bağlantıya sahip değil.'

Yap-İşlet-Devret projeleri 'Milletin sırtına yüklenen milyarlar'

Atmaca, garanti ödemeleri nedeniyle vatandaşın cebinden çıkmış dev kamu kaynaklarına dikkat çekti:

'Son 5 yılda sadece fark ödemesi 10 milyar dolar. 2026-2028 döneminde ise 370 milyar TL daha ödenecek. Bu projelerin toplam maliyeti bu farklardan daha düşük.'

Osmangazi ve Çanakkale köprülerindeki garanti rakamlarının çarpıklığına da değindi:

'Osmangazi Köprüsü yaklaşık 1,48 milyar dolara mal edilmiş olmasına rağmen araç başı geçiş ücreti 55 dolar ve günlük 40 bin araç geçiş garantisi verilmiştir. Buna karşın, Çanakkale Köprüsü 2,62 milyar dolarlık yani Osmangazi'den çok daha yüksek bir maliyetle yapılmış olmasına rağmen geçiş ücreti 20,4 dolar ve garanti edilen araç sayısı günlük 45 bindir. Yani çok daha pahalı bir projede çok daha düşük fiyatlandırma ve yine yüksek garanti söz konusu. Bu tablo, kamu kaynaklarının nasıl yanlış planlandığının en açık göstergesidir. Devlet bu projeleri kendi yapmış olsaydı, çok daha düşük maliyetle ve vatandaşın sırtına yük bindirmeden gerçekleştirilebilirdi.'

Havalimanları 'Yapıldı ama kullanılmıyor'

Türkiye'deki 58 havalimanından sadece 2'sinin yolcu trafiğinin yüzde 53'ünü taşıdığına dikkat çeken Atmaca:

'Gerçekleşmeyeceği biline biline yüksek yolcu garantileri verilen havalimanları var. Bu, kamu yararından çok yandaş menfaati gözetildiğini düşündürüyor.'

'Bu bütçe ülkenin değil, yandaşların çıkarları için hazırlanmış bir bütçedir'

Atmaca, ulaştırma politikalarının kamu yararı yerine siyasi gösteriye dönüştüğünü vurgulayarak konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

'Bu bütçeyle ulaşım sorunlarının çözülmesi mümkün değil. Türkiye'nin kaynakları yanlış projelere, pahalı bir modele aktarılıyor. Milletimizin vergileri milletimize yük oluyor, hizmete dönüşmüyor.'