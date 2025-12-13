Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Kurtdere Mahallesi'nde uzun yıllar kullanılmayan 61 yıllık eski okul binasını kapsamlı bir yenileme çalışmasıyla modern bir sosyal tesise dönüştürüyor. Yapım tarihi 1964 olan okulun onarımıyla bölgeye hem sosyal hem kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapabilecek nitelikte yeni bir alan kazandırılması hedefleniyor.

KOCAELİ (İGFA) - Toplam 180 metrekare kapalı alana sahip eski okul binasında yılların oluşturduğu tahribat kapsamlı bir çalışmayla gideriliyor. Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ile Tesisler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında çatının tamamen sökülerek yeniden yapılması, iç ve dış sıvaların yenilenmesi ile tüm doğrama ve iç kapıların değiştirilmesi planlanıyor.

MODERN STANDARTLARA UYGUN TESİSLEŞTİRME

Binanın zemin kaplaması yenilenirken, kadın ve erkek wc bölümleri günümüz standartlarına uygun şekilde baştan inşa ediliyor. Elektrik tesisatının tamamen yenilenmesiyle yapı hem güvenli hem de modern ihtiyaçlara uygun hale getiriliyor. Ayrıca eski okulun hemen yanındaki 115 metrekarelik lojman binasında da çatı yenileme çalışması sürdürülüyor.

BÖLGEYE ÇOK AMAÇLI SOSYAL TESİS KAZANDIRILACAK

Yapım çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Kurtdere Mahallesi yeni bir sosyal alana kavuşacak. Tesis; kültürel etkinlikler, kurslar, toplantılar, cemiyetler, nişan ve düğün gibi etkinliklerin düzenlenebileceği çok amaçlı bir yapıya dönüşecek. Mahallede kapalı sosyal alan eksikliğini giderecek tesisin kısa süre içinde tamamlanması planlanıyor.

'ÇOCUKLUĞUMUZUN OKULU YENİDEN HAYAT BULUYOR'

Kurtdere Mahalle Muhtarı Osman Fidan, 1964 yılında yapılan okulun bölge halkı için taşıdığı değere dikkat çekerek, yenileme çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Okulun sadece bir bina değil, çocukluk anılarının da yaşadığı özel bir mekân olduğuna vurgu yapan Fidan, geçmişte iki derslikte çok sayıda öğrencinin eğitim gördüğünü belirtti.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR

Yıllardır kullanılmayan okulun yeniden değerlendirilebilmesi için Büyükşehir Belediyesi'ne talepte bulunduklarını ifade eden Fidan, yürütülen tadilat çalışmaları sayesinde yapının sosyal amaçlarla kullanılabilir hale geleceğini söyledi.

MAHALLEDE SOSYAL YAŞAMI CANLANDIRACAK

Yenilenen yapının mahalle halkı için önemli bir sosyal alan olacağını belirten Fidan, tesisin çok amaçlı etkinliklere ev sahipliği yapacağını ifade ederek, 'Dikiş-nakış kursları, cemiyetler, özel gün organizasyonları ve Ramazan etkinlikleri gibi birçok faaliyet artık kapalı ve konforlu bir alanda gerçekleştirilecek' dedi. Mahalle Muhtarı Fidan, yenilenen tesisin Kurtdere'de sosyal yaşamı canlandıracağını söyleyerek projenin bölge için önemine dikkat çekti.