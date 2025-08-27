Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası, İnegöl Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen İnegöl Doğa Eğitim Turu’nda bölgenin doğal güzelliklerini ve tarihi mekanlarını gezdi. Oda Başkanı Tansu Erçevik, turun İnegöl turizminin gelişimine katkı sağlayacak fikir alışverişleriyle tamamlandığını belirtti.BURSA (İGFA) - Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası (BURO), İnegöl Belediyesi’nin sponsorluğunda Aralık 2024’te gerçekleştirdiği İnegöl Eğitim Turu’nun ardından, İnegöl Doğa Eğitim Turu’nu düzenledi. Oda Başkanı Tansu Erçevik, turun İnegöl’ün doğal ve tarihi zenginliklerini tanıtmak, rehberlerin bölge bilgisini artırmak ve turizm potansiyelini değerlendirmek amacıyla yapıldığını ifade etti.

DOĞA VE TARİH DOLU BİR GÜN

Tura, Başkan Tansu Erçevik’in yanı sıra oda üyelerinden Nagihan Çarıkçı, Esra Öztürk, Berna Yıldırım, Adnan Mert, Said Çakış, Hayati Bozdağ, Bekir Demir, Abdullah Enes Bengisu, Kenan Adabaş, Abdulrahman Yüksel, Zeki Karataş, Erkan Taşdelen, Behiç Efe Tekin, yönetim kurulu üyesi İsmet Bayraktar ve oda kurucu başkanı Ersen Yelkenkaya katıldı.

İnegöl Doğa Sporları Turizm Merkezi’nde (DOSTUM) başlayan tur, belediyenin kahvaltı ikramıyla renkli bir başlangıç yaptı. Rehberler, İnegöl Belediyesi Turizm Sorumlusu Özgür Yıldız ve DOSTUM ekibi eşliğinde Kıran Yaylası, Kıran Şelalesi, Dokuzlar Şelalesi ve Fevziye Gölü’nü ziyaret ederek bölgenin doğal güzelliklerini keşfetti. Öğle yemeği için DOSTUM’a dönen grup, ardından Hallalca Köyü’ndeki İstiklal Savaşı Şehitliği’ni ve Şehitler Köyü’nde bulunan Hasan Dede Türbesi’ni gezdi.

İNEGÖL TURİZMİ İÇİN FİKİR ALIŞVERİŞİ

Turun sonunda İnegöl Belediyesi Başkanı Alper Taban, rehberleri makamında ağırladı. Ziyarette, rehberler iki ayrı İnegöl Eğitim Turu’nda gözlemledikleri turizm fırsatlarını ve karşılaşılan zorlukları paylaşarak, bölgenin turizm potansiyelini artırmaya yönelik önerilerde bulundu. Tur sonrasında İnegöl Belediyesi’ne ait Gastro İnegöl Restoran’da yöresel lezzetlerle ağırlandı.

BURO Başkanı Tansu Erçevik, misafirperverlikleri için İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’a, Turizm Sorumlusu Özgür Yıldız’a ve DOSTUM çalışanlarına teşekkür ederek, turun İnegöl’ün turizmine katkı sağlayacak verimli bir etkinlik olduğunu söyledi.