Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hazreti Mevlâna'nın 752. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenlerine katılmak üzere Konya'ya gelen Polonya Müslümanları Müftüsü Tomasz Miśkiewicz ve Saraybosna Belediye Başkanı Samir Avdić ile bir araya geldi.

Büyükşehir Taş Bina'da gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Altay, Konya'nın Şeb-i Arus bereketiyle, farklı coğrafyalardan gelen misafirleri ağırlamaya devam ettiğini söyledi. Başkan Altay, misafirlere nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Polonya Müslümanları Müftüsü Tomasz Miśkiewicz de, Konya'nın tarihi bir şehir olduğunu ve Türkiye'de İslam'ın kalbinin attığı yerlerden birisi olduğunu vurguladı.

Saraybosna Belediye Başkanı Samir Avdić de misafirperverliği için Başkan Altay'a teşekkür etti.

Heyet ayrıca Taş Bina Konya Dijital Tanıtım Merkezi'ni ve Taş Bina'da yeni açılan ve Peygamber Efendimizin hayat yolculuğunu anlatan Siyer Sergisi'ni de ziyaret ederek Başkan Altay'dan bilgi aldı.