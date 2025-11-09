Tofaş Basketbol Takımı, 7. haftada oynanan Bursa derbisinde Bursaspor Basketbol'u 84-70'lik skorla yenerek ligde evindeki 4. galibiyetine imza attı. Bursa derbisi karşılaşması öncesinde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 87. yılı anma programı kapsamında saygı duruşu gerçekleştirildi.

BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 7. hafta mücadelesinde TOFAŞ sahasında Bursaspor Basketbol'u ağırladı.

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan maça Alex Perez, Hugo Besson, Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir, Marek Blazevic beşiyle başlayan Mavi Yeşilli takım, ilk basketini Alex Perez ile buldu.

Hugo Besson, Alex Perez, Furkan Korkmaz ve Marek Blazevic'in sayılarıyla 4. dakikada 12-9 öne geçen ev sahibi takım, rakip sayılarına Lynn Kidd, Özgür Cengiz ve Isaiah Whaley ile karşılık verse de ilk çeyreği 20-21 geride kapattı.

İkinci periyoda Isaiah Whaley ve Joe Thomasson'un basketleriyle hızlı başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, Maxwell Lewis, Isaiah Whaley, Alex Perez ve Marek Blazevic'in elinden bulduğu sayılarla 14. dakikada skoru 33-30'a taşıdı. Yiğitcan Saybir, Hugo Besson, Alex Perez ve Marek Blazevic ile sayılar bulmaya devam eden Mavi Yeşilli takım, Artur Konontsuk'un son saniye üçlüğüne engel olamasa da soyunma odasına 43-41 önde girdi.

Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü periyodun başında Marek Blazevic ve Furkan Korkmaz ile sayılar bulan TOFAŞ, Hugo Besson'un üçlüğüyle 22. dakikada farkı 5'e çıkardı: 50-45. Furkan Korkmaz ve Hugo Besson ikilisinin üçlükleri farkı arttırırken, 24. dakikaya 59-47 ev sahibi takım üstünlüğüyle girildi. Hugo Besson, Alex Perez, Isaiah Whaley ve Lynn Kidd ile skor üretmeye devam eden TOFAŞ Basketbol Takımı, son çeyreğe 15 sayı farkla 69-54 üstün girdi.

Dördüncü çeyrekte de rakip sayıları karşısında Özgür Cengiz ve kaptan Tolga Geçim'den skor katkısı alan TOFAŞ, bitime 5.10 kala 23 sayılık fark yakaladı: 79-56. Marek Blazevic, Tolga Geçim ve Hugo Besson ile asyılar bulmaya devam eden TOFAŞ Basketbol Takımı parkeden 84-70 galip ayrıldı.

Bursaspor Basketbol karşısında TOFAŞ'ta Hugo Besson 20 sayı ile en skorer isim olurken; Alex Perez, Marek Blazevic, Furkan Korkmaz ve Tolga Geçim'den 9'ar sayılık katkı geldi.

TOFAŞ Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sıradaki maçını 16 Kasım Pazar günü deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi ile yapacak. Mavi Yeşilliler, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 11 Kasım Salı günü İspanya'da La Laguna Tenerife ile kozlarını paylaşacak.

LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR İÇİN EL ELE

Öte yandan TOFAŞ'ın Bursaspor Basketbol ile oynadığı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 7. hafta karşılaşmasında lösemi ile mücadele eden çocuklarımıza destek amaçlı etkinlikler düzenlendi. 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği (LÖDER) ile birlikte düzenlenen organizasyonla lösemili çocuklar ve aileleri Bursa derbisini salondan izleme heyecanı yaşarken, 'doğru teşhis, doğru tedavi merkezinde, doğru tedavi hayat kurtarır' mesajı verildi. Galibiyetle tamamlanan maç sonunda ise A Takım oyuncuları LÖDER ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bursa derbisi karşılaşması öncesinde Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 87. yılı anma programı kapsamında saygı duruşu gerçekleştirildi. Tribünde 'Atam izindeyiz, 1881-193∞' pankartı yer alırken, bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.