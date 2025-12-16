Konya'da Meram Belediyesi, Aile Yılı kapsamında aile bağlarını güçlendirmek ve sporu teşvik etmek amacıyla Aile Kort Tenis Turnuvası düzenliyor. Turnuva 25-28 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

KONYA (İGFA) - Meram Belediyesi, Aile Yılı kapsamında aileleri bir araya getirecek ve dayanışmayı ön plana çıkaracak özel bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. Aile Kort Tenis Turnuvası, 25-28 Aralık tarihleri arasında Meram Belediyesi Aşkan Muhammet Yürükuslu Spor Merkezi'nde yapılacak. Turnuvaya başvurular ise 22 Aralık Pazartesi gününe kadar e-Devlet Spor Bilgi Sistemi üzerinden alınacak.

Turnuva, Türkiye Tenis Federasyonu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilecek. Organizasyon, aile bireylerinin birlikte spor yapmasını teşvik eden Mix Double, Erkekler Double ve Kadınlar Double kategorilerinde düzenlenecek:

Katılımcıların 12 yaş ve üzeri olması gerekiyor ve tüm takımların aile bireylerinden oluşması zorunlu. Başvuru yapanların, varsa kort puan bilgilerini başhakeme WhatsApp üzerinden iletmeleri, okul ve kurum izin taleplerini ise son başvuru tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, turnuvanın aile bağlarını güçlendirecek bir etkinlik olduğunu vurguladı. Başkan Kavuş, 'Aile, toplumumuzun en sağlam kalesidir. Güçlü aileler, güçlü bir toplumun temelini oluşturur. Spor ise aile bireylerini bir araya getiren, paylaşmayı ve birlikte başarmayı öğreten çok özel bir araçtır. Bu turnuva, aile içi dayanışmayı artıran ve eğlenceyi bir arada sunan unutulmaz bir organizasyon olacak. Tüm ailelerimizi ve çocuklarıyla birlikte sporun keyfini yaşamak isteyenleri kortlarda ağırlamaktan mutluluk duyacağız' dedi.

Turnuva, Meram Belediyesi'nin aile odaklı projeleri ve spor yatırımlarıyla örnek bir etkinlik olarak dikkat çekiyor. Başkan Kavuş, sporu sadece bir rekabet aracı olarak değil, sağlıklı yaşam, birliktelik ve mutluluk unsuru olarak gördüklerini belirtti.