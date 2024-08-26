TOFAŞ Basketbol Takımı 2024-2025 sezonu kombineleri genel satış süreci başladı.

BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ’ta 2024-2025 sezonu kombineleri genel satışa açıldı. Yeni sezonda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin yanı sıra FIBA Europe Cup’ta mücadele verecek olan TOFAŞ Basketbol Takımının, tüm iç saha maçlarını kapsayacak yeni sezon kombinelerinde öncelikli yenileme sürecinin ardından genel satış süreci başladı. 2024-2025 Sezonu kombineleri biletix.com’dan online olarak satışa sunulurken, Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu bilet gişesi, 19-20-21 Eylül tarihleri arasında (Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası süresince) fiziki kombine genel satış işlemleri için açık olacak.

2024-2025 SEZONU TOFAŞ BASKETBOL KOMBİNE KART FİYATLARI;

POTA ARKASI : 1.800,00 ₺

KÖŞE TRİBÜN : 2.250,00 ₺

NORMAL TRİBÜN : 2.750,00 ₺

ÇEKME TRİBÜN : 4.500,00 ₺

VIP 2 : 5.500,00 ₺

VIP 1 : 9.000,00 ₺

VIP1 Tribünü (201 numaralı tribünler)

VIP2 Tribünü (301-302-303 numaralı tribünler)

Çekme Tribün (102-107-108-109-110 numaralı tribünler)

Normal Tribün (202-209-210-211-212-305-314-316-317-319 numaralı tribünler)

Köşe Tribün (203-204-207-208-213-214-306-308-311-313-320-322 numaralı tribünler)

Pota Arkası (205-206-215-309-310-323 numaralı tribünler)

2024-2025 SEZONU TOFAŞ BASKETBOL KOMBİNE KART FİYATLARI;

POTA ARKASI : 1.800,00 ₺

KÖŞE TRİBÜN : 2.250,00 ₺

NORMAL TRİBÜN : 2.750,00 ₺

ÇEKME TRİBÜN : 4.500,00 ₺

VIP 2 : 5.500,00 ₺

VIP 1 : 9.000,00 ₺

VIP1 Tribünü (201 numaralı tribünler)

VIP2 Tribünü (301-302-303 numaralı tribünler)

Çekme Tribün (102-107-108-109-110 numaralı tribünler)

Normal Tribün (202-209-210-211-212-305-314-316-317-319 numaralı tribünler)

Köşe Tribün (203-204-207-208-213-214-306-308-311-313-320-322 numaralı tribünler)

Pota Arkası (205-206-215-309-310-323 numaralı tribünler)

TAKSİT SEÇENEKLERİ;

Gişe işlemlerinde sadece Yapı Kredi (World) bankasına vade farksız 3 - 6 taksit işlemi uygulanacaktır.

‘Biletix.com’ online satışlarında ise taksit için İş Bankası (Maximum) ve Akbank (Axess) kartlarına %8 vade farkı uygulanmaktadır.

ÖNEMLİ NOTLAR;

TOFAŞ Basketbol Takımı yeni sezon kombineleri 2024-2025 sezonunda iç sahada oynanacak (Hazırlık, Avrupa kupası, muhtemel Basketbol Süper Ligi play-in ve play-off müsabakaları ve muhtemel Türkiye Kupası müsabakaları da dahil olmak üzere) tüm maçlarda geçerlidir.

TOFAŞ Basketbol Takımı 2024-2025 sezonu kombineleri, 26 Ağustos Pazartesi günü itibariyle biletix.com ’dan online olarak genel satışa açılmıştır. (Biletix Çağrı Merkezi’nden yeni kombine bilet satış işlemi gerçekleştirilememektedir.)

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu bilet gişesi, 19-20-21 Eylül tarihleri arasında (Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası süresince) fiziki kombine genel satış işlemleri için açık olacaktır.

2024-2025 Sezonu kombine kartları, yalnızca ‘dijital kombine’ şeklinde tanımlanacaktır. Basılı kombine kart gönderimi gerçekleştirilmeyecektir.

2024-2025 Sezonu için kombine kart satın almış olan taraftarlar, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından açıklanacak ve Tofaş Spor Kulübü tarafından uygulanacak sağlık tedbirleri protokolünü peşinen kabul etmiş sayılır.

GİŞE ÇALIŞMA TARİH VE SAATLERİ;

20 Ağustos 2024 - Salı (Yenileme)

15.00 – 19.00 l Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu Bilet Gişesi 21 Ağustos 2024 - Çarşamba (Yenileme)

15.00 – 19.00 l Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu Bilet Gişesi 22 Ağustos 2024 - Perşembe (Yenileme)

15.00 – 19.00 l Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu Bilet Gişesi

23 Ağustos 2024 - Cuma (Yenileme)

15.00 – 19.00 l Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu Bilet Gişesi

19 Eylül 2024 - Perşembe (Genel Satış)

12.00 – 21.00 l Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu Bilet Gişesi

20 Eylül 2024 - Cuma (Genel Satış)

11.00 – 21.00 l Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu Bilet Gişesi

21 Eylül 2024 - Cumartesi (Genel Satış)

11.00 – 20.00 l Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu Bilet Gişesi

2024-2025 SEZONU BİLET FİYATLARI;

1. KATEGORİ: (Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş Fibabanka, Bursaspor Basketbol, Darüşşafaka Lassa, Fenerbahçe Beko, Galatasaray Basketbol, Karşıyaka Basketbol, Türk Telekom, BSL Play-off maçları ve Avrupa kupası maçları)

POTA ARKASI : 90,00 ₺

KÖŞE TRİBÜN : 150,00 ₺

NORMAL TRİBÜN : 200,00 ₺

ÇEKME TRİBÜN : 500,00 ₺

VIP 2 : 550,00 ₺

VIP 1 : 750,00 ₺

2. KATEGORİ: (Aliağa Petkimspor, Büyükçekmece Basketbol, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Mersin Büyükşehir Belediye, Semt77 Yalova Basket, Yukatel Merkezefendi Belediye)

POTA ARKASI : 75,00 ₺

KÖŞE TRİBÜN : 130,00 ₺

NORMAL TRİBÜN : 150,00 ₺

ÇEKME TRİBÜN : 250,00 ₺

VIP 2 : 300,00 ₺

VIP 1 : 400,00 ₺