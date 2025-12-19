Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Efeler Ligi'nde mücadele eden Gebze Belediyesi Voleybol Takımı ile bir araya gelerek başarı dileğinde bulundu. Takımın motivasyonunu öven Büyükgöz, yarınki maçı kazanacaklarına inandığını belirtti.

KOCAELİ (İGFA) - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Efeler Ligi'nde mücadele eden Gebze Belediyesi Voleybol Takımı ile oynanacak karşılaşma öncesinde bir araya geldi. Kulüp Başkanı Hakan Çil ve kulüp yönetiminin de katıldığı buluşmada, sporcularla bir araya gelen Başkan Büyükgöz, takıma başarı dileklerini iletti.

Şehrimizi Efeler Ligi'nde başarıyla temsil eden voleybol takımının ortaya koyduğu mücadeleden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükgöz, sporcuların sahada formanın hakkını verdiğini vurguladı.

Takımın birlik ve motivasyonunun yüksek olduğunu belirten Büyükgöz, yarın oynanacak müsabakadan galibiyetle ayrılacaklarına yürekten inandığını ifade etti.

Yarın oynanacak Efeler Ligi karşılaşması öncesinde takım, kulüp yönetimi ve belediye yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafıyla tamamlandı.