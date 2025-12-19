Artvin Spor Kulübü Başkanı İrfan Yıldırım ve yöneticiler, İl Millî Eğitim Müdürü Fahri Acar ve İl Defterdar Vekili Mustafa Aydın'ı ziyaret etti. Kulübün projeleri anlatıldı, Acar ile Aydın'a forma hediye edildi. 2024'te kadın ve erkek voleybol takımları kurulacak.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin Spor Kulübü Başkanı İrfan Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, İl Millî Eğitim Müdürü Fahri Acar ile İl Defterdar Vekili Mustafa Aydın'ı makamlarında ziyaret etti. Ziyaretlerde kulübün yönetim kurulu üyesi ve başkan yardımcısı Göksen Sönmez ile kulübün voleybol altyapı antrenörleri Mavişe Kızıl, Yusuf Arslaner hazır bulundu.

İlk ziyaretini İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar'a gerçekleştiren Artvinspor Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, kulübün faaliyetleri ve gençlere yönelik yürüttükleri sportif faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgi verdi. Sporun eğitimle entegre bir şekilde yürütülmesinin önemine değinilen ziyarette, İl Müdürü Fahri Acar'a isminin yazılı olduğu forma takdim edildi.

İl Müdürü Acar ise, nazik ziyaretlerinden ve anlamlı hediyelerinden dolayı Artvinspor Kulübü yöneticilerine teşekkür ederek, eğitimle sporu bir arada yürüten her türlü çalışmayı desteklediklerini ifade etti.

Daha sonra İl Defterdar Vekili Mustafa Aydın'ı makamında ziyaret eden Artvinspor yönetim kurulu üyeleri, yeni yılda bölgesel voleybol ligine kadın ve erkek takım çıkaracaklarını dile getirdi. Kulüp olarak salon ve bireysel sporlara önem verdiklerini ifade eden Yıldırım, 'Şehrimizde voleybol sporuna büyük ilgi var. Kulübümüzün bünyesinde 3. kademe antrenörü eşliğinde alt yapıda 50 kadın sporcumuz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yeni yılın Mart ayında kadın ve erkek voleybol takımı kurarak Bölgesel Lige katılım sağlayacağız. Takımın iskeletini alt yapıda yetiştirdiğimiz sporculardan oluşturacağız. Aynı şekilde diğer spor branşlarında da çalışmalarımız devam ediyor. Artvinli çocuklarımızı ve gençlerimizi sporla buluşturmanın gayreti içerisindeyiz' diye konuştu.

Ziyaretin sonunda İl Defterdarı Mustafa Aydın'a ismin yazılı olduğu forma hediye edildi.