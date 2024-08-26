Basketbolda yeni yetenekleri arayan Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü; u14, u16 ve u18 yaş kategorilerinde seçme gerçekleştirdi. Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen seçmelere ilgi yoğun oldu.KOCAELİ (İGFA) - İki yılda iki şampiyonluk birden kazanarak, sadece Çayırova’ya değil bölgeye de basketbolu sevdiren ve bu yıl da Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele edecek Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, geleceğin yıldızları için altyapı seçmesi düzenledi. Önceki gün Çayırova Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen basketbol altyapı seçmelerinde, u14, 16 ve u18 yaş kategorilerinde yeni yetenekler hünerlerini sergiledi. Geçtiğimiz yıl Ahmetcan Yücel’i altyapıdan A Takım seviyesine çıkaran Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, bu yıl da Yusuf Selim Şentürk’ü A takıma yükseltti. Yeni yetenekleri keşfedip, bu yetenekleri A Takım seviyesine hazırlayan Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, geleceğin basketbol yıldızları için bu yıl da düğmeye bastı. Çayırova Belediyesi Basketbol Altyapı Antrenörleri Emrah Şensoy ve Selim Sevim koordinasyonunda gerçekleştirilen seçmelere, ilgi yoğun olurken, Çayırova’nın müstakbel basketbolcuları yeteneklerini ortaya koyarak, geleceğin basketbol yıldızı olmak için ilk adımı attı.

Kaynak: igf