TOFAŞ BGL Takımı, Basketbol Gençler Ligi'nde ikinci pencere maçlarına da galibiyetle başladı. Mavi Yeşilliler, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadelede Mersin Spor Kulübü'nü 63-83 mağlup ederek 4'te 4 yaptı.

İSTANBUL (İGFA) - Basketbol Gençler Ligi 2025-26 Sezonu yeni formatıyla devam ediyor. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde beş pencere ile oynanacak normal sezonun ilk penceresini 3'te 3 ile geçen Fırat Yavuz baş antrenörlüğündeki TOFAŞ BGL Takımı, 19-20-21 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak ikinci pencerenin ilk maçında Mersin Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında maçın başından itibaren üstün bir oyun sergileyen Mavi Yeşilliler, ilk periyodunu 15-18 önde kapattı karşılaşmada soyunma odasına 11 sayı farkla (27-38) üstün girdi. Üçüncü çeyrekte farkı giderek açan Bursa ekibi, son çeyreğine 46-61 önde girdiği karşılaşmadan 63-83 galip ayrıldı.

Mersin Spor karşısında TOFAŞ'ta Yücel Çağın Başaran 29 sayı-3 ribaund-13 asist-1 blok; Rıza Poyraz Paşaoğlu 19 sayı-7 ribaund-3 asist ve Emirhan Serbest de 17 sayı-7 ribaund-1 asist-1 blok ile takımın en skorer isimleri oldular.

TOFAŞ BGL Takımı, ikinci pencerenin ikinci gününde Onvo Büyükçekmece Basketbol ile kozlarını paylaşacak. 20 Aralık Cumartesi günü Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi C2 Salonu'nda oynanacak maç saat 10.00'da başlayacak ve TBF TV Youtube'dan ( https://www.youtube.com/watch?v=-6-awv8ID8k ) canlı olarak yayınlanacak.

Normal sezon, her takımın toplamda 15 müsabaka oynayacağı şekilde planlandı. Sezon, beş farklı döneme ayrılırken, her pencerede takımlar üçer maç yapacak. Normal sezonun tamamlanmasının ardından puan tablosunda ilk dört sırayı alan takımlar, 16-17 Mayıs 2026 tarihlerinde düzenlenecek BGL Dörtlü Finali'nde mücadele etme hakkı elde edecek.