TOFAŞ Basketbol takımı son olarak Euroleague ekiplerinden Partizan forması giyen 2000 doğumlu Sırp oyuncu Uros Trifunovic ile anlaşma sağladı.BURSA (İGFA) - TOFAŞ Basketbol Takımı, 2024-2025 sezonu kadro yapılanma çalışmaları kapsamında Sırp basketbolunun önemli yeteneklerinden Uros Trifunovic’i kadrosuna kattı. TOFAŞ, son olarak Euroleague ekiplerinden Partizan forması giyen ve Sırbistan Milli Takımı’nda da görev yapan Trifunovic ile anlaşma sağlarken; 2000 doğumlu oyuncu geçen sezon Euroleague’de 19 maçta 2.8 sayı-1.5 ribaund; Adriyatik Ligi’nde 19 maçta 5.9 sayı-2.7 ribaund ve Sırbistan Ligi’nde 4 maçta 11.5 sayı-5.3 ribaund-1 asist ortalamalarına imza atmıştı.

2000 doğumlu ve 2.00 cm boyundaki Uros Trifunovic, şutör gard (2) ve kısa forvet (3) / (swingman) pozisyonlarında görev yapmaktadır.

Hırsı ve enerjisiyle TOFAŞ Basketbol Takımımıza güç katacak olan Uros Trifunovic’e ailemize hoş geldin diyor; 2024-2025 sezonu için başarılar diliyoruz.

UROS TRIFUNOVIC KİMDİR?

5 Aralık 2000 doğumlu ve 2.00 cm boyundaki Sırp oyuncu Uros Trifunovic, shooting guard (2) ve small forward (3) / (swingman) pozisyonlarında görev yapmaktadır.

Basketbola ülkesi Sırbistan’ın BC Mega Bemax takımında başlayan ve Sırp Antrenör Aleksandar Trifunovic’in oğlu olan Uros Trifunovic 2017-2018 sezonunu ülkemizde Pınar Karşıyaka’nın Basketbol Gençler Ligi (BGL) takımında geçirmişti.

2018 yılında düzenlenen U18 Avrupa Şampiyonası’nda Sırbistan ile altın madalya kazanan ve maç başına 30 dakika süre aldığı şampiyonayı 10 sayı-4.4 asist-2.3 ribaund ortalamayla tamamlayan Trifunovic, BGL’de de 17 sayı-4.6 asist-3.2 ribaund ortalamalarını tutturmuştu.

Bu etkileyici performansı sonrası 2018-2019 sezonu öncesinde BC Partizan NIS Belgrad takımına transfer olan Uros Trifunovic, 2019-2020 sezonuna ise BC Mega Bemax Belgrad’da başladı. Kasım 2019’da tekrardan Partizan’a dönen Trifunovic, Adriyatik Ligi’nde 8 maçta 4.4 sayı-1.3 ribaund; Eurocup’ta 9 maçta 5.4 sayı-1.7 ribaund ortalamayla oynadı.

2020-2021 Sezonunda Partizan’da Adriyatik Ligi’nde 21 maçta 5.9 sayı-1.6 ribaund; Sırbistan Ligi’nde 5 maçta 9.6 sayı-1.4 ribaund; Eurocup’ta 14 maçta 2.9 sayı-1.3 ribaund ortalamalarını sergileyen Uros Trifunovic 2021-2022 sezonundan itibaren Zeljko Obradovic ile çalışmaya başladı.

Bu sezonu da Adriyatik Ligi’nde 28 maçta 4.3 sayı-1.4 ribaund; Eurocup’ta 13 maçta 5.2 sayı-2.1 ribaund ortalamalarıyla tamamlayan Trifunovic, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında ise Euroleague arenasında boy göstermeye başladı.

KK Partizan Mozzart Bet Belgrad ile 2022-2023 sezonunda Adriyatik Ligi’nde 35 maça çıkan 6.3 sayı (%44.8 üçlük isabet)-1.4 ribaund; Euroleague’de ise 1.7 sayı (%42.9 üçlük isabet) ortalamalarına imza atan yetenekli oyuncu, 2023-2024 sezonunda ise Euroleague’de 19 maçta 2.8 sayı-1.5 ribaund; Adriyatik Ligi’nde 19 maçta 5.9 sayı-2.7 ribaund ve Sırbistan Ligi’nde 4 maçta 11.5 sayı-5.3 ribaund-1 asist ortalamalarını sergilemişti.



2021 Yılından bu yana Sırbistan Milli Takımı forması da giyen Uros Trifunovic ülkesi adına 2023 FIBA Dünya Kupası Avrupa elemeleri karşılaşmalarında forma giymiş; 2023 yılında Adriyatik Ligi şampiyonluk sevinci yaşadığı Partizan ile 2024 yılında ise Adriyatik Ligi Süper Kupa şampiyonluğunu havaya kaldırmıştı.