Mudanya Belediyesi ile Türkiye Triatlon Federasyonu arasında imzalanan protokolle, Mudanya Triatlonu Türkiye Kupası Finalleri bir kez daha Mudanya'da düzenlenecek.

BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu iş birliğiyle Mudanya Triatlonu Türkiye Kupası Finalleri, 19-20 Eylül tarihlerinde Mudanya'da gerçekleştirilecek. Protokole Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ile Federasyon Organizasyon Kurulu Başkanı Ender Baş imza attı.

Türkiye'nin dört bir yanından profesyonel ve amatör sporcuların katılacağı organizasyon, yüzme, bisiklet ve koşu etaplarıyla Mudanya'nın denizi, tarihi sokakları ve sahil hattında yapılacak.

Başkan Deniz Dalgıç, triatlonun Mudanya için artık vazgeçilmez bir spor etkinliği haline geldiğini belirterek, organizasyonun ilçenin tanıtımına önemli katkı sağladığını ifade etti. Finaller, iki gün boyunca Mudanya'da spor dolu anlara sahne olacak.