2024/2025 Futbol sezonu için Bölgesel Amatör Lig (BAL) yönetmeliği belli oldu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - BAL’da 1.olan takımlar direkt 3 lige çıkarkan 2 ve 3.takımlarda 3.Lig için Play-Off maçı oynayacak.

Lige son iki sırada yer alan takımlar ligden düşecek.

Geçtiğimiz yıl, büyük şikayetlere neden olan il statüsü uygulaması ise bu yıl da devam edecek.

Ziraat Türkiye Kupası’na sadece profesyonel takımı olmayan illerdeki BAL takımları katılacak.

Ligden çekilen veya maça çıkmayacak kulüplere de ağır cezalar verilecek.