BURSA (İGFA) - FIBA organizasyonu Basketball Champions League'de normal sezon D Grubu 4. haftasında TOFAŞ, deplasmanda İspanyol temsilcisi La Laguna Tenerife ile karşı karşıya geldi.

Santiago Martin Arena'da oynanan mücadeleye Alex Perez, Hugo Besson, Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir, Marek Blazevic beşiyle başlayan Bursa ekibi, ilk basketini Marek Blazevic ile buldu. Rakip sayılarına Marek Blazevic ve Yiğitcan Saybir ile karşılık veren Mavi Yeşilliler, Hugo Besson'un üçlükleriyle 7. dakikada 12-15 öne geçti. Hugo Besson ve Lynn Kidd ile skor bulmaya devam eden TOFAŞ, ilk çeyreği 18-22 önde kapattı.

İkinci periyoda da Maxwell Lewis'in üçlüğüyle başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, Marek Blazevic ve Yiğitcan Saybir'in basketleriyle 14. dakikada 7 sayılık farkı yakaladı: 21-28. Rakibin 5-0'lık serisine Marek Blazevic'in serbest atış sayıları son verirken, Alex Perez'in sayıları sonrası ev sahibi takım 19. dakikada 36-35 öne geçti. Son bölümde Hugo Besson'un elinden serbest atış sayıları bulan TOFAŞ, soyunma odasına 39-38 geride girdi.

Üçüncü periyoda 2 üçlük ile başlayan La Laguna Tenerife karşısında Yiğitcan Saybir ve Alex Perez ile sayılar bulan TOFAŞ Basketbol Takımı, rakip sayılarına engel olamayınca 24. dakikada farkı 9'a çıktı: 51-42. Mola dönüşü Alex Perez ve Maxwell Lewiss ile sayılar bulan Mavi Yeşilli takım, son çeyreğe 59-48 geride girdi.

Dördüncü periyoda Lynn Kidd ve Isaiah Whaley'in basketleriyle başlayan TOFAŞ, 32. dakikada skoru 61-52 yaparken, Lynn Kidd ve Alex Perez'in sayıları bitime 5 dakika kala durumu 67-56 yaptı. Alex Perez ve Hugo Besson'un üçlükleriyle bitime 3.53 kala farkı 10'a çeken (71-61) Bursa ekibi, kalan bölümde Alex Perez, Furkan Korkmaz ve Hugo Besson ile sayılar bulsa da parkeden 80-70 mağlup ayrıldı.

Tenerife deplasmanında TOFAŞ'ta Hugo Besson 17 sayı; Alex Perez 16 sayıyla oynarken, Marek Blazevic 10 sayı kaydetti.

TOFAŞ Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda sıradaki maçını 9 Aralık 2025 tarihinde Bnei Penlink Herzliya ile deplasmanda oynayacak. Mavi Yeşilliler, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise 16 Kasım Pazar günü saat 18.00'de Denizli'de Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile kozlarını paylaşacak.