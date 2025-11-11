Bursaspor Kulübü, bu sezon A Takımının forma göğüs sponsoru olan Bosbir Enerji'nin taahhüt ettiği sponsorluk ödemelerini yerine getirmediğini açıkladı.

BURSA (İGFA) - Bursaspor Kulübü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bosbir Enerji'nin kulübe taahhüt ettiği sponsorluk ödemelerini yerine getirmediğini duyurdu.

Kulüp açıklamasında, 'Yaşanan bu gelişme nedeniyle A Takımımız, yeni bir sponsorluk anlaşması yapılana kadar formalarında göğüs sponsoru olmadan sahaya çıkacaktır' ifadelerine yer verildi.