Bursaspor Kulübü, bu sezon A Takımının forma göğüs sponsoru olan Bosbir Enerji'nin taahhüt ettiği sponsorluk ödemelerini yerine getirmediğini açıkladı.

BURSA (İGFA) - Bursaspor Kulübü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bosbir Enerji'nin kulübe taahhüt ettiği sponsorluk ödemelerini yerine getirmediğini duyurdu.

Kulüp açıklamasında, 'Yaşanan bu gelişme nedeniyle A Takımımız, yeni bir sponsorluk anlaşması yapılana kadar formalarında göğüs sponsoru olmadan sahaya çıkacaktır' ifadelerine yer verildi.

Kaynak: RSS