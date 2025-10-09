TOFAŞ Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde sezona Bnei Penlink Herzliya galibiyetiyle başladı. Bulgaristan'ın Samokov şehrinde oynanan mücadelede Mavi Yeşilliler son çeyrekte 13 sayı farktan dönerek parkeden 90-86 skorla galip ayrıldı.

BULGARİSTAN (İGFA) - Basketball Champions League'de (BCL) 2025-2026 sezonu D Grubu ilk hafta karşılaşmasında TOFAŞ, İsrail temsilcisi Bnei Penlink Herzliya ile karşı karşıya geldi.

Yetkililerce alınan güvenlik tedbirleri doğrultusunda Bulgaristan'ın Samokov şehrindeki Arena SamElyon'de oynanan mücadeleye Alex Perez, Joe Thomasson, Maxwell Lewis, Yiğitcan Saybir, Marek Blazevic beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Maxwell Lewis'in üçlüğüyle buldu. Alex Perez ve Yiğitcan Saybir'in üçlükleri sonrası Marek Blazevic ve Joe Thomasson'ın sayılarıyla skoru 15-6'ya taşıyan Bursa ekibi, Marek Blazevic, Alex Perez ve Lynn Kidd'in basketleriyle ilk periyodu 24-22 önde tamamladı.

İkinci periyoda da Tolga Geçim ve Lynn Kidd'in basketleriyle başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, rakip sayılarına engel olamayınca 12. dakikada 28-30 geriye düştü. Rakip sayılarına Hugo Besson, Marek Blazevic ve Tolga Geçim ile karşılık veren ev sahibi takım, Joe Thomasson'ın sayılarıyla 18. dakikada durumu 47-42 yapsa da soyunma odasına 49-49 eşitlikle gidildi.

TOFAŞ; üçüncü periyoda Marek Blazevic'in sayılarıyla başlasa da İsrail takımı 24. dakikada 9 sayılık fark yakaladı: 51-60. Herzliya takımı 28. dakikada 13 sayılık fark (58-71) yakalarken, Bursa ekibi son çeyreğe 63-75 geride girdi.

Dördüncü periyotta Hugo Besson ve Marek Blazevic ikilisinin sayılarıyla farkı eritmeyi başaran TOFAŞ Basketbol Takımı, bitime 6.10 kala skoru 77-77 eşitledi. Marek Blazevic'in sayılarıyla yeniden öne geçmeyi başaran Mavi Yeşilliler, Isaiah Whaley, Blazevic ve Alex Perez'in elinden bulduğu sayılarla parkeden 90-86 galip ayrılmayı başardı.

Herzliya karşısında TOFAŞ'ta Marek Blazevic 25 sayı; Hugo Besson 20 sayı; Alex Perez ve Joe Thomasson ise 10'ar sayıyla oynadı.

TOFAŞ Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda sıradaki maçında 14 Ekim Salı günü İtalya deplasmanında Trapani Shark ile kozlarını paylaşacak. Mavi Yeşilliler ligde sıradaki maçını ise 11 Ekim Cumartesi günü saat 15.30'da evinde Türk Telekom ile yapacak.