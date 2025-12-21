TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 12. haftasında deplasmanda lider Beşiktaş GAİN'e hakemlerin son saniye basketini geçerli saymaması sonucu 73-72 kaybetti.

BURSA (İGFA) Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 12. hafta mücadelesinde TOFAŞ, Beşiktaş GAİN'e konuk oldu. Akatlar'daki Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanan maça Alex Perez, Hugo Besson, Joe Thomasson, Yiğitcan Saybir, Marek Blazevic beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Joe Thomasson'un üçlüğüyle buldu. Hugo Besson, Yiğitcan Saybir ve Marek Blazevic'in sayılarıyla 5. dakikada televizyo molasına 8-10 önde giren Bursa ekibi, mola dönüşü rakibe 9-0'lık seri verince 8. dakika sonunda 17-10 geriye düştü ve ilk periyodu 19-13 yenik kapattı.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyodun başında Furkan Korkmaz, Marek Blazevic ve Yiğitcan Saybir ile sayılar bularak 14. dakikada eşitliği sağlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, Furkan Korkmaz'ın sayılasıyla 25-27 öne geçti. Bu bölümde rakibe 8-0'lık seri veren konuk ekip, 16. dakikada 33-27 bir kez daha geriye düşerken, Alex Perez ve Marek Blazevic'in sayılarıyla bir kez daha üstünlük sağlayan TOFAŞ, soyunma odasına 33-35 önde girdi.

Üçüncü periyoda da sert savunmayla başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, Alex Perez ve Marek Blazevic'in basketleriyle 22. dakikada 5 sayılık fark yakaladı: 33-38. Rakip sayılarına Hugo Besson ve Yiğitcan Saybir ile karşılık veren Mavi Yeşilli takım, 24. dakikada 43-41 geriye düşerken, Hugo Besson'un üçlüğüyle yeniden öne geçen Bursa ekibi, çeyrek sonunda Alex Perez, Marek Blazevic ve Furkan Korkmaz ile sayılar bulsa da son çeyreğe 54-50 geride girdi.

Dördüncü periyoda da Marek Blazevic'in basketiyle başlayan TOFAŞ, Tolga Geçim ve Furkan Korkmaz'ın basketleriyle 33. dakikada farkı 1'e (60-59) indirdi. Hugo Besson ve Alex Perez'in basketleriyle takibini sürdüren Mavi Yeşilliler, Hugo Besson'un serbest atış sayılarıyla bitime 2.23 kala skoru 70-69 yaptı. Alex Perez'in üçlüğüyle bitime 1.23 kala 70-72 öne geçen Bursa temsilcisi, Jonah Mathews'in üçlüğüne engel olamayınca 14 saniye kala 73-72 geriye düştü. Son pozisyonda Alex Perez potaya atak ederek turnike ile atışını yaptı ancak hakemler topun inişte olmadığına karar vererek Ante Zizic'in topu kesmesine blok kararı verdi ve TOFAŞ parkeden 73-72 mağlup ayrıldı.

Beşiktaş deplasmanında TOFAŞ'ta Marek Blazevic 18 sayı; Furkan Korkmaz 15 sayı; Alex Perez 13 sayı ve Hugo Besson 12 sayı kaydederken, Lynn Kidd sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

TOFAŞ Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sıradaki maçını Bahçeşehir Koleji ile yapacak.

26 Aralık Cuma günü Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak.