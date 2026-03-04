Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü'nün başarılı Deaf ve Paralimpik Yüzme Takımı sporcusu Baran Doruk Şimşek, 12-16 Mart'ta İtalya'da düzenlenecek Para Swimming World Series'te yarışacak.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü'nün başarılı Deaf ve Paralimpik Yüzme Takımı sporcusu Baran Doruk Şimşek, Avrupa Para Yüzme Şampiyonası hazırlıkları kapsamında önemli bir uluslararası sınava çıkıyor.

Milli sporcu, 12-16 Mart tarihleri arasında İtalya'nın Lignano Sabbiadoro kentinde düzenlenecek Para Swimming World Series müsabakalarında Türkiye'yi temsil edecek.

Son aylarda performans grafiğini istikrarlı şekilde yükselten Şimşek, geçtiğimiz şampiyonada 50 metre kelebek ve 50 metre sırtüstü branşlarında elde ettiği olimpik baraj derecelerine ek olarak, 200 metre serbestte de olimpik barajı geçerek önemli bir başarıya imza attı. Elde ettiği başarılar, genç sporcunun çoklu branşlardaki performans gücünü ortaya koydu.

İtalya'daki Dünya Serisi etabında derecelerini daha da geliştirmeyi hedefleyen Baran Doruk Şimşek, Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'na güçlü ve iddialı bir şekilde katılmayı amaçlıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ise yaptığı açıklamada, 'Sporcumuz Baran Doruk Şimşek'in azmi ve başarısı bizleri gururlandırıyor. İtalya'da ülkemizi ve Eskişehir'imizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Kendisine yürekten başarılar diliyorum.' ifadelerini kullandı.