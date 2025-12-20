Trendyol Süper Lig 17. Hafta açılış maçında Kocaelispor ile Antalyaspor karşılaşmasında futbolcular, kadına yönelik şiddete dikkat çeken pankartlarla sahaya çıktı ve farkındalık videosu ile mesajlarını güçlendirdi.

KOCAELİ (İGFA) - Trendyol Süper Lig'in 17. Haftasında Kocaelispor sahasında Antalyaspor'u ağırladı.

Maç öncesi seremoniye çıkan futbolcular, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı 'KADINA EL KAL-KA-MAZ, KADINA ŞİDDET İNSANLIK SUÇUDUR' ifadelerinin yer aldığı pankartları tribünlere göstererek kadına yönelik şiddete karşı net bir duruş sergiledi. Tribünleri dolduran binlerce taraftar, futbolcuları alkış ve tezahüratlarla destekledi.

Maçın devre arasında ise, kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla hazırlanan özel farkındalık videosu stadyum skorbord ekranlarında gösterildi. Videoda, şiddetin hiçbir gerekçesinin olamayacağı ve toplumsal sorumluluğun herkes için ortak olduğu mesajı verildi.

Futbolun birleştirici gücünden yararlanılarak gerçekleştirilen etkinlik, tribünlerden gelen destekle pekişti. Taraftarlarca açılan pankart, stadyumda yankı bulan mesajın toplumun her kesiminde karşılık bulduğunu bir kez daha ortaya koydu. Bu farkındalık girişimi, kamu kurumları, spor kulüpleri ve toplumun birlikte hareket etmesinin önemini vurguladı.