TOFAŞ Basketbol Takımı, 2. hafta karşılaşmasında deplasmanda Galatasaray MCT Technic'e karşı müthiş bir mücadele verip son bölümde öne geçmeyi başarsa da son saniyede çalınan faul ile galibiyetten oldu ve parkeden 93-91 mağlup ayrıldı.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2. hafta mücadelesinde TOFAŞ, Galatasaray MCT Technic'e konuk oldu. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmaya Alex Perez, Joe Thomasson, Maxwell Lewis, Yiğitcan Saybir, Marek Blazevic beşiyle başlayan Bursa ekibi, ilk basketini Yiğitcan Saybir ile buldu. Marek Blazevic ve Joe Thomasson'ın sayılarıyla 3. dakikada 2-9 öne geçen Mavi Yeşilliler, televizyon molası dönüşü rakip sayılarına Marek Blazevic ve Yiğitcan Saybir ile karşılık vererek skoru 14-17 yaparken, Hugo Besson ve Tolga Geçim'in sayılarıyla ilk çeyrek 20-24 konuk ekip üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci periyoda da Lynn Kidd ve Hugo Besson'un basketleriyle başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, 22-28 sonrası rakibin sayılarına engel olamayınca 14. dakikada 34-28 geriye düştü. Galatasaray'ın 12-0'lık serisine Yiğitcan Saybir'in basketi son verirken, Mavi Yeşilliler rakip sayılarına Hugo Besson ve Marek Blazevic ile karşılık verse de 17. dakika sonunda fark çift hanelere çıktı: 45-35. Yiğitcan Saybir'in üçlüğü sonrası Marek Blazevic ve Yiğitcan ile skor bulan TOFAŞ, soyunma odasına 49-42 geride girdi.

Üçüncü periyot karşılıklı üçlüklerle başlarken, Mc Collum'un üçlüğüne karşılık Yiğitcan Saybir'den geldi. Galatasaray sayılarına Maxwell Lewis ve Marek Blazevic ile yanı vererek 23. dakika sonunda farkı 5'e (59-54) çeken TOFAŞ Basketbol Takımı, Marek Blazevic, Hugo Besson, Tolga Geçim ile sayılar bulsa da son çeyreğe 72-63 geride girdi.

Dördüncü periyodun başında kaptan Tolga Geçim'in sayıları farkı 6'ya (72-66) çekerken, rakibin 5-0'lık serisi sonrası Coach Emil Rajkovic'in molası geldi. Mola dönüşü Hugo Besson, Isaiah Whaley ve Alex Perez'in sayılarıyla durumu 82-75 yapan Bursa ekibi, Isaiah Whaley, Yiğitcan Saybir, Maxwell Lewis'in basketleri sonrası Marek Blazevic'in pota altı sayısı bitime 2.52 kala farkı 5'e çekti: 88-83. Blazevic'in sayıları sonrası Alex Perez'in üçlüğü bitime 44 saniye kala skoru 89-87'ye getirirken, Alex Perez'in turnike basketi sonrası mola dönüşü kenar setinden sonra Marek Blazevic'in basketi bitime 5 saniye kala TOFAŞ'ı 90-91 öne geçirdi. Son pozisyonda maçın hakemleri Özgür Cengiz'in savunmasına faul çalınca Galatasaray serbest atış çizgisinden bulduğu basketlerle parkeden 93-91 galip ayrıldı.

Galatasaray deplasmanında TOFAŞ'ta Marek Blazevic 25 sayıyla takımın en skorer ismi olurken; Yiğitcan Saybir 17 sayı ve Hugo Besson 16 sayı kaydetti. Gribal enfeksiyon geçiren Karahan Efeoğlu ise hastalığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligde sıradaki maçını 11 Ekim Cumartesi günü saat 15.30'da evinde Türk Telekom ile yapacak. Mavi Yeşilliler, Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk hafta karşılaşmasında ise 8 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de Bnei Penlink Herzliya ile karşı karşıya gelecek. İsrail temsilcisi ile oynanacak bu mücadele yetkililerce alınan güvenlik tedbirleri doğrultusunda Bulgaristan'ın Samokov şehrindeki Arena SamElyon'de oynanacak.