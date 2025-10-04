Bunlar da ilginizi çekebilir

Kayseri Kocasinan'da can dostlar için özel kasaba

Yapay zeka maç sonuçlarını tahmin etti!

Karagümrük - Gaziantep FK: KG VAR (1.55)

Kocaelispor - Eyüpspor 2 (Eyüpspor kazanır) 2.00 Ligde formda bir Eyüpspor var

Toplam oran (3'ü de gelirse): Yaklaşık 10.00+

KUPON 2: SİSTEM 2/3 - SÜRPRİZLİ VE ORANI YÜKSEK

Kasımpaşa - Konyaspor Alt 2.5 Gol 1.90 Dengeli, az gollü bir maç bekleniyor

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.