TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 6. hafta deplasmanda karşı karşıya geldiği Esenler Erokspor'a 92-70 mağlup oldu.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 6. hafta mücadelesinde TOFAŞ, deplasmanda Esenler Erokspor'a konuk oldu. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maça Alex Perez, Joe Thomasson, Tolga Geçim, Yiğitcan Saybir, Marek Blazevic beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Marek Blazevixic ile buldu. Rakip sayılarına Tolga Geçim, Marek Blazevic ve Alex Perez ile karşılık veren Bursa ekibi, skoru 8-8 eşitlerken, 5. dakikada televizyon molasına 11-8 geride girdi. Mola dönüşü Hugo Besson ve Marek Blazevic'in sayılarıyla 11-12 öne geçen konuk takım, rakip basketleri karşısında Özgür Cengiz, Lynn Kidd ve Hugo Besson ile skor bulsa da ilk çeyreği 19-18 geride kapattı.

İkinci periyodun başında Lynn Kidd'in pota altı basketiyle 19-20 üstünlüğü sağlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, bu bölümde rakibe 11-1'lik seri verince 30-21 geriye düştü. Rakibin bu serisine Marek Blazevic işe son veren Mavi Yeşilli takım, Alex Perez ve Tolga Geçim'in üçlükleriyle 16.30'da skoru 36-29'a getirdi. Çeyreğin sonunda Yiğitcan Saybir ile sayılar bulan TOFAŞ soyunma odasına 39-33 geride girdi.

Üçüncü periyoda Joe Thomasson ve Alex Perez'in üçlükleriyle başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, 22. dakikada skoru 42-39'a getirirken, ev sahibi takım bulduğu 11-0'lık seri ile 24.40'ta farkı 14'e çıkardı: 53-39. Mola dönüşü farkı 18'e (62-44) getiren Esenler Erok karşısında çeyrek sonunda Hugo Besson ve Marek Blazevic ile sayılar bulan Bursa ekibi, son çeyreğe 65-51'lik skorla geride girdi.

Dördüncü periyoda Isaiah Whaley'in basketiyle başlayan TOFAŞ, bu basket sonrası rakip sayılarına engel olamayınca 32. dakika sonunda fark 21'e çıktı: 74-53. Kalan bölümde Bursa temsilcisi Lynn Kidd, Joe Thomasson, Alex Perez, Yiğitcan Saybir, Isaiah Whaley ve Özgür Cengiz ile sayılar bulsa da parkeden 92-70 mağlup ayrıldı.

Esenler Erok deplasmanında TOFAŞ'ta Marek Blazevic; Alex Perez ve Lynn Kidd 11'er sayı kaydederken; Hugo Besson 10 sayıyla maçı çift hanede tamamladı.

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligde sıradaki maçını 8 Kasım Cumartesi günü Bursaspor Basketbol ile yapacak. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak Bursa derbisi saat 20.30'da başlayacak.