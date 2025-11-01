Esenler Erokspor deplasmanında hücumda kötü bir verimlilikle oynadıklarını ve bu durumun takım savunmasını da etkilediğini belirten TOFAŞ Basketbol Takımı Başantrenörü Emil Rajkovic, 'Devamında soğuk kanlılığımızı sürdürmede problem yaşadık. Bu da rakibimize maçı kazandırdı' dedi.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 6. hafta mücadelesinde deplasmanda Esenler Erokspor'a 92-70 mağlup olan TOFAŞ'ta Başantrenör Emil Rajkovic karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Rajkovic şu ifadeleri kullandı; 'Bizim için zor maçtı. Bu maçı kazanmak istedik böylece sıralamada üst sıralara çıkabilirdik. Başarılı olamadık. Başlıca sebebi boş atışlardan yararlanamamamızdı. Bunu ilk kez yaşamıyoruz. Hücumdaki bu kötü performansımız savunmamızı da etkiledi ve devamında soğuk kanlılığımızı sürdürmede problem yaşadık. Bu da rakibimize maçı kazandırdı.'