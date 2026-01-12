TOFAŞ Basketbol Takımı, 15. hafta mücadelesinde Aliağa Petkimspor 76-82'lik skorla yenerek ligde sezonun ilk deplasman galibiyetine imza attı. Mavi Yeşilliler bu sonuçla devreyi ilk 8 içerisinde tamamlayarak Türkiye Kupası'na katılmaya hak kazandı.

BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 15. hafta mücadelesinde TOFAŞ, deplasmanda Aliağa Petkimspor'a konuk oldu.

Enka Spor Salonu'nda oynanan maça Alex Perez, Hugo Besson, Tolga Geçim, Yiğitcan Saybir, Marek Blazevic beşiyle başlayan Bursa ekibi, ilk basketlerini Marek Blazevic ile buldu. Rakibin 6-0'lık serisine Marek Blazevic ile karşılık veren Mavi Yeşilliler, 5. dakikada televizyon molasına 6-6 eşitlikle girilen karşılaşmada Yiğitcan Saybir'in serbest atış sayılarıyla öne geçerken, Furkan Korkmaz ve Jordan Floyd'un basketleri 8. dakikada skoru 15-15 yaptı. Çeyrek sonunda rakibe 8-2'lik seri veren TOFAŞ, ilk periyodu 23-17 geride kapattı.

İkinci periyodun başında fark 8'e (25-17) çıkarken, Marek Blazevic, Jordan Floyd ve Yiğitcan Saybir'in elinden bulduğu sayılarla 14. dakikada eşitliği sağlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, Yiğitcan Saybir'in pota altı basketiyle 29-31 üstünlüğü sağladı. Rakip sayılarına Marek Blazevic, Yiğitcan Saybir ve Tolga Geçim ile karşılık vermeye devam eden Mavi Yeşilliler, soyunma odasına 39-40 önde girdi.

Üçüncü periyoda da Hugo Besson, Marek Blazevic ve Alex Perez'in basketleriyle hızlı bir giriş yapan TOFAŞ, 23. dakikada skoru 43-49 yaparken, Yiğitcan Saybir'in üç sayılık basketi sonrası ev sahibi takım, üst üste bulduğu sayılarla 25. dakikada farkı 1'e çekti: 51-52. Televizyon molasından Alex Perez'in üçlükleriyle dönen Bursa ekibi, 26.30'da 7 sayılık fark (51-58) yakaladı. Bir üçlük de Jordan Floyd ile bulan Bursa temsilcisi, Yiğitcan Saybir'in sayılarıyla son çeyreğe 53-65 üstün girdi.

Dördüncü periyodun başında rakip sayılarına Jordan Floyd ve Marek Blazevic ile karşılık veren TOFAŞ Basketbol Takımı, Furkan Korkmaz'ın turnike basketiyle bitime 6.56 kala farkı 14'e çıkardı: 57-71. Furkan Korkmaz'ın üçlüğü sonrası bir üçlük de kaptan Tolga'dan bulan Mavi Yeşilli takım, Yiğitcan Saybir ve Tolga Geçim'in sayılarıyla bitime 1.39 kala durumu 69-81 yaptı. Parkeden 76-82 galip ayrılan TOFAŞ bu sonuçla sezonun ilk deplasman galibiyetine imza atmış oldu.

Petkimspor karşısında TOFAŞ'ta Yiğitcan Saybir 20 sayı; Marek Blazevic 18 sayı ve Jordan Floyd 11 sayıyla oynadı.